La piscina de verano de San Juan de Alcalá (Sevilla) abre este sábado la temporada de baño

Piscina Municipal de San Juan, en Alcalá de Guadaíra - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 18 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra, a través de la Delegación de Deportes, abre este sábado, 20 de junio, la piscina de verano de San Juan al baño lúdico para ofrecer este servicio a la ciudadanía con el inicio del verano, temporada que se extenderá hasta la primera semana de septiembre.

Según ha detallado el Consistorio, el delegado de Deportes, Pedro Gracia, ha explicado que en estos primeros días de junio las entradas son exclusivamente para el baño lúdico (pago por entrada) pudiéndose reservar 36 horas antes a través de la app municipal o comprar en la propia taquilla el mismo día.

Además, los precios y horarios se mantienen respecto a los últimos años, pudiéndose utilizar a partir del 1 de julio, por motivos de aforo, en la misma app, donde también deberá comunicar si se asistirá o no para liberar el espacio.

La piscina contará, además del baño lúdico, con las actividades infantiles municipales, los cursos de natación y las actividades de dinamización en días concretos de la temporada durante el verano.

De esta manera, la instalación pública abre a la ciudadanía de 12,00 horas a 20,00 horas de martes a domingo (lunes cerrado por mantenimiento) con las correspondientes medidas de higiene, seguridad y aforo.

PRECIOS PÚBLICOS Los niños de cero a cuatro años tienen entrada gratis; menores de edad desde los cinco a los 18, tres euros los días laborables y 3,50 los festivos y fines de semana, y mayores de edad, 3,50 euros los días laborables y 4,00 euros los festivos y fines de semana.

En cuanto a los cursos de aprendizaje, se desarrollarán según la demanda existente. Habrá para adultos y menores y se desarrollarán antes y después del baño lúdico en una o dos horas dependiendo de la demanda. Los días para la organización de cursos serán de martes de viernes, tanto para infantes como para adultos y con distintos niveles de iniciación y perfeccionamiento.

Para ello, los precios para menores son de 28 euros para dos días por semana y 42 euros para tres sesiones semanales. Para los mayores de 16 años los precios van de los 30 euros a los 45 euros según sean dos o tres veces por semana.

Por su parte, el nado libre también se desarrollará de martes a viernes antes y después del baño lúdico. Requerirá ser mayor de 14 años y saber nadar y dispondrá de un precio de 35 euros el abono mensual, 30 euros el bono de diez sesiones, 15 euros el bono de cinco sesiones y 3,5 euros una sesión.