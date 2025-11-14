El Plan Director de Arbolado de Córdoba prevé aumentar la superficie verde del 17 al 25% en diez años

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, junto al delegado de Infraestructuras, Miguel Ruiz Madruga y el CEO de la empresa Dr Árbol, Gerardo Passola, presentan el Plan Director de Arbolado de Córdoba. - AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, junto al delegado de Infraestructuras, Miguel Ruiz Madruga y el CEO de la empresa Dr Árbol, Gerardo Passola, han presentado este viernes el Plan Director de Arbolado de Córdoba, que prevé pasar de una cobertura arbórea del 17,7 al 25% en diez años e iniciar las plantaciones por los barrios con menor superficie verde en sus calles.

En una rueda de prensa, el regidor ha indicado que "hay determinadas especies que son muy predominantes y con lo cual hay poca variedad, como los naranjos y el platanero, que son el 50% de la ciudad, especialmente con el naranjo, un tercio"; a la vez que "hay alcorques en algunos casos demasiado pequeños; hay suelos demasiado compactados en algunas ocasiones, y problemas con la poda", entre otros aspectos.

Ante ello, ha defendido este plan "con una vocación de permanencia" y "de adaptación", teniendo en cuenta que "hay algunas especies que no son las que mejor se adaptan a un clima como el de Córdoba", al tiempo que "el plan marcará también las especies que hay que plantar atendiendo a la calle --por la anchura de acerado o la situación respecto al sol y al viento--".

Según ha manifestado el regidor, "hay una parte que será estrategia nueva y luego hay una parte del plan que es de corrección sobre lo que está mal hecho", aunque "hay cosas que no se pueden corregir", ha admitido. Este año se están plantando 3.000 árboles y se va a continuar con ese número hasta tener todos los alcorques cubiertos.

PLAN CON VIGENCIA ENTRE 10 Y 20 AÑOS

Mientras, el concejal ha explicado que "es un instrumento que va a ayudar a cuidar el patrimonio arbóreo que tiene esta ciudad y a seguir creciendo en arbolado a futuro", de manera que "las nuevas generaciones tienen que disfrutar de una ciudad verde, arbolada, con más calidad de vida", a la vez que ha aseverado que "la ciudad tiene el privilegio de tener un buen patrimonio arbolado, con un bosque urbano muy bueno, pero con muchas posibilidades de mejora".

Al respecto, ha dicho que "hay algunos aspectos importantes que tenemos que mejorar y han sido fruto de malos planteamientos de épocas anteriores", subrayando que "no hemos entendido bien que el árbol necesita espacio para desarrollarse" y que "necesitamos decidir convenientemente qué tipo de árboles son los que vamos a plantar dependiendo de la vía".

Dicho plan se enviará al Consejo del Movimiento Ciudadano y al Consejo Social de la Ciudad, además de aprobarse en la Junta de Gobierno Local y tomar conocimiento por el Pleno, remarcando Ruiz Madruga que "es un plan de ciudad, que tiene la intención de tener una vigencia de entre diez y 20 años".

Por su parte, el CEO de la empresa Dr Árbol, que ha redactado este plan, ha valorado el trabajo desarrollado y las técnicas que se incluyen en él, a la vez que ha comentado que "se puede ir cambiando en función de los ajustes que la ciudad requiera".