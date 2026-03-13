El plan especial de seguridad del Campo de Gibraltar contará con 38,2 millones de euros en 2026

Archivo - El delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, en una imagen de archivo - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO DE ESPAÑA EN ANDALUCÍA

GRANADA 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha indicado este viernes que la inversión prevista para 2026 del V Plan Especial de Seguridad del Campo de Gibraltar asciende a los 38,2 millones de euros incluyendo las partidas relativas a personal y a medios técnicos.

El anuncio de este incremento lo ha hecho en Granada, donde el delegado ha participado en una rueda de prensa en la Comandancia de la Guardia Civil sobre la operación 'Nazarí 91 Ali-Atar', en la que han sido detenidas en la provincia granadina 19 personas por introducir en Andalucía droga procedente de Brasil.

Fernández ha detallado que es una operación que se enmarca dentro del plan Carteia de la Guardia Civil, que se encuadra asimismo en el operativo especial de la comarca gaditana del Campo de Gibraltar, que ha especificado que se puso en marcha en el año 2018, "y que justamente ahora ya va a su quinta prórroga".

Con los 38,2 millones de euros previstos por Interior para 2026, se van a "llevar a cabo tanto el aumento de las plantillas, para las que se destinan 18,8 millones de euros", mientras que el resto, "casi 20 millones de euros", irán a "la adquisición de medios materiales que vayan en sintonía con las necesidades reales que tiene, en este caso concreto, la Guardia Civil para hacer frente a las organizaciones criminales".

Es "un plan que está funcionando" y "que también lleva aparejado un incremento paulatino de las plantillas, la adaptación del catálogo de puestos de trabajo a las necesidades reales que hay para hacer frente a todas las necesidades de seguridad" especialmente en la lucha contra el narcotráfico y las organizaciones criminales.

En la última convocatoria que se ha hecho precisamente para cubrir plazas de Fuerza de Cuerpo de Seguridad del Estado, para la Guardia Civil se han convocado 3.240 plazas, de las más de 6.000 que hay incluyendo también a la Policía Nacional. Desde 2023 el catálogo se ha aumentado en 1.300 puestos y ha habido también un aumento de efectivos de 1.221 agentes, ha precisado asimismo el delegado del Gobierno.

Ha trasladado así su felicitación a la Guardia Civil "por esa lucha permanente y continua de operaciones que dan respuesta inmediata después de un trabajo muy profesional que se hace de muchas horas de investigación, porque las operaciones no surgen de un día para otro" todo ello en el marco de una "prioridad absoluta para el Gobierno de España", ha especificado el delegado.