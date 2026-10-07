El Plan de Infraestructuras de la Junta de Andalucía (PITMA) alcanza su ecuador con 3.645 millones ejecutados

El consejero de Fomento y Movilidad, Mario Muñoz-Atanet, en archivo. - Gogo Lobato - Europa Press

SEVILLA, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Fomento y Movilidad, Mario Muñoz-Atanet, ha asegurado que el grado de ejecución presupuestaria del Plan de Infraestructuras de Transporte y Movilidad de Andalucía (PITMA 2030) está cerca de alcanzar el ecuador con la mitad de las obras planificadas ejecutadas. Así lo ha manifestado el consejero de Fomento a preguntas realizadas en la comisión de Fomento del Parlamento de Andalucía.

Así lo ha manifestado en la comisión de Fomento del Parlamento andaluz, recogida por Europa Press, en la que el titular de Fomento ha explicado que ya se han ejecutado 3.645 millones de euros, lo que supone el 47% del total del plan cuando aún quedan cinco años para su desarrollo, que concluye en 2030.

"Todas las líneas estratégicas del PITMA están en ejecución y las principales actuaciones previstas ya están en marcha", ha afirmado.

Muñoz-Atanet ha desgranado aquellas líneas estratégicas que concentran mayor volumen de inversión, como la renovación de las concesiones de autobuses, la mejora de estaciones como las de Huelva y Plaza de Armas o la consolidación del Programa Andalucía Rural Conectada, que "acerca oportunidades y servicios a nuestros municipios rurales".

También ha puesto el acento en actuaciones de infraestructuras sostenibles e intermodales como la puesta en servicio del Trambahía de Cádiz; las obras de la Línea 3 Norte del Metro de Sevilla; las ampliaciones de los metros de Málaga y Granada; el avance de los tranvías de Alcalá de Guadaíra y Jaén; las plataformas BUS-VAO y los más de 300 millones de euros destinados a autovías y vías de alta capacidad.

"El PITMA es mucho más, porque también es avanzar en innovación y digitalización, con sistemas de pago inteligentes, información en tiempo real, gemelos digitales y el Centro de Coordinación y Gestión del Transporte Público de Andalucía. Además, hemos impulsado la red logística andaluza, con actuaciones relevantes en el Área Logística Bahía de Algeciras y el Puerto Seco de Antequera, reforzando la posición de Andalucía como gran plataforma logística del sur de Europa", ha añadido.

Por último, el consejero de Fomento ha defendido que el PITMA 2030 es la hoja de ruta que guía el desarrollo de las infraestructuras y de los sistemas de transporte de Andalucía hasta 2030, "avanzando hacia una movilidad más moderna, sostenible, eficiente y conectada".

"El PITMA ha alcanzado su ecuador con resultados contrastables. Pero detrás de cada infraestructura hay más oportunidades, más cohesión territorial y mejores conexiones para los andaluces. Nuestro objetivo no es solo ejecutar inversiones, sino preparar la Andalucía de las próximas décadas", ha finalizado.