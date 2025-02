Planas afea al PP que se ponga "de perfil" ante la "traición" de Vox al sector agrario con Trump

ARMILLA (GRANADA), 22 (EUROPA PRESS)

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha reprochado este sábado al PP que se ponga "de perfil" ante la "traición" de Vox al sector agrario por su apoyo a los aranceles del nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, "contra los intereses de España".

Planas se ha pronunciado de este modo durante un ágora de debate sobre Europa y el futuro del sector agrario junto al recién elegido secretario general de la Unión de Pequeños Agricultores (UPA), Cristóbal Cano, y la eurodiputada del PSOE Cristina Maestre includo como actividad paralela en el XV Congreso Regional del PSOE-A.

"¿Cómo pueden ser patriotas aquellos que se alinean con un país que está afectando a nuestros intereses nacionales? Son patriotas de pecholata, en realidad hay que llamarles traidores, lo que son", ha espetado a Vox el titular de Agricultura, que ha calificado como "aún más preocupante que el PP se ponga de perfil" en vez de "decir simplemente que apoya al Gobierno en defensa del sector agrario".

Planas ha advertido de que "con una guerra comercial nadie gana porque los precios aumentan y se dificultan las exportaciones, especialmente en alimentación", ha pedido "prudencia" hasta ver si se concretan los anuncios de aranceles "y a partir de ahí actuar con decisión y firmeza".

"Si no nos gusta lo que está pasando en comercio, pero también en diversidad, inclusión o equidad hay que hacer frente y decir que no", ha añadido el ministro, que ha defendido "un comercio internacional basado en reglas en el que estamos dispuestos a hablar siempre, pero no a hipotecar nuestros intereses. "Y el Gobierno de España y la Unión Europea vamos a estar haciendo esa defensa hasta donde haga falta", ha recalcado.

En clave andaluza, Planas ha contrapuesto el compromiso de la nueva secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, con el sector agrario y ha echado en falta un "guión de futuro" del Gobierno andaluz del PP para "asegurar su producción y su rentabilidad" y que agricultores y ganaderos "cobren lo que justamente le corresponde".

El titular de Agricultura ha reivindicado que la "Andalucía rural moderna" ha sido "construida" por los gobiernos del PSOE-A y "lo va a seguir siendo" de la mano de María Jesús Montero, que se ha mostrado convencido de que "será la próxima presidenta de la Junta". También ha defendido que la actual PAC "es la mejor que ha tenido Andalucía".

Por su parte, el recién elegido secretario general de la Unión de Pequeños Agricultores (UPA), Cristóbal Cano, ha reivindicado que pese al "empeño de algunos por posicionar al sector agrario en un determinado extremo del espectro político afortunadamente no es verdad" y ha advertido de que "algunos amigos del presidente Trump están ahora muy callados con un silencio atronador cuando están viendo que es una de las grandes amenazas" para los agricultores.

"Nadie nos tiene que decir que no existe el cambio climático porque lo vivimos nuestras propias carnes", ha advertido Cano antes de invitar a los integrantes de Vox, un partido "xenófobo y que apoya a quien nos quiere complicar la vida arancelaria", a que "vayan ellos a recoger la aceituna, así de claro".

También ha defendido la necesidad de decir "qué cosas no están haciendo comunidades" como Andalucía y ha pedido a Planas ser "más valientes" para lograr "más cosas" en la Política Agraria Común (PAC) como rebajar los techos máximos de ayudas, potenciar el pago redistributivo y aumentar el importe de las ayudas asociadas para los cultivos con más dificultades.