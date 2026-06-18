Planas confía en "erradicar lo antes posible y evitar extensión" del foco de enfermedad de Newcastle en Valladolid

Archivo - Granja de engorde de pollos, en una imagen de archivo. - Gustavo Valiente - Europa Press - Archivo

CÓRDOBA 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha dicho este jueves que "no es una buena noticia tener un brote" de las características del foco de enfermedad de Newcastle en una granja de Aldea de San Miguel (Valladolid), con más de 24.000 pollos de engorde sacrificados, pero "hay que tratar de erradicarlo lo antes posible y evitar su extensión, cuestión en la que están los servicios de Castilla y León y desde el Ministerio se apoya en todos los medios al respecto".

En declaraciones a los periodistas en Córdoba, el ministro ha explicado que "están actuando los servicios veterinarios de la comunidad de Castilla y León", a la vez que "está informada la Dirección General de Sanidad de Producción Alimentaria y los servicios veterinarios del Ministerio", de modo que hay "una buena colaboración entre ambos", ha valorado.

Por otra parte, Planas ha subrayado que "no hay posibilidad de zoonosis, es decir, no hay posibilidad de contagio a los seres humanos, con lo cual el tema es muy serio, porque se refiere lógicamente a la producción animal, pero no hay ninguna posibilidad de que se extienda y sea un problema de salud pública".

Al hilo, el consejero de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, Joaquín Antonio Pino, ha destacado este miércoles la rapidez con la que se ha actuado tras la confirmación del foco y ha hecho un llamamiento a la tranquilidad de la población, dado que, según ha incidido, no afecta a la salud pública porque no es una zoonosis.

Pino ha destacado también la "total coordinación" con el Ministerio de Agricultura en la puesta en marcha de las medidas veterinarias y técnicas para detener "cuanto antes" una enfermedad que, según ha explicado, se daba por desaparecida, pero que está "emergiendo o reemergiendo", como otras en los últimos tiempos, ha apostillado, sin riesgo para la salud, ha reiterado, pero con "grandes repercusiones económicas y sobre el comercio internacional".

ZONA DE RESTRICCIÓN

El consejero ha explicado que en el caso concreto del foco detectado en la granja de Aldea de San Miguel se ha establecido una zona de restricción de diez kilómetros que incluye una zona de protección y una de vigilancia de tres y diez kilómetros en la que hay cerca de una decena de explotaciones, tanto de pollos de engorde como de gallinas ponedoras.

"Estamos extremando las precauciones", ha aseverado Joaquín Antonio Pino, quien ha informado de que tras la confirmación del positivo se han sacrificado todos los animales y se llevan a cabo todas las medidas de desinfección.