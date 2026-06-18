Planas destaca la consolidación de la agricultura de conservación tras tres años de aplicación de ecorregímenes de PAC

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, inaugura en Córdoba el acto conmemorativo del 30 aniversario de la Asociación Española de Agricultura de Conservación-Suelos Vivos (Aeacsv). - MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

CÓRDOBA 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha subrayado este jueves la creciente implantación de la agricultura de conservación, una práctica que ya se desarrolla en más de 9,3 millones de hectáreas y que ha contado con 714 millones de euros de apoyo a través de los ecorregímenes de la Política Agraria Común (PAC) en el último ejercicio, "un respaldo que refleja el éxito de esta herramienta para impulsar prácticas agrarias más sostenibles".

Al respecto, Planas ha inaugurado en Córdoba el acto conmemorativo del 30 aniversario de la Asociación Española de Agricultura de Conservación-Suelos Vivos (Aeacsv), donde ha destacado que "la experiencia acumulada durante los tres primeros años de la actual PAC confirma la buena acogida de estas prácticas por parte del sector agrario, gracias a sus beneficios ambientales y económicos".

"Tres de cada cuatro agricultores se han beneficiado de un ecorregimen y se ha podido llegar hasta el 88% de la superficie PAC", ha explicado el ministro, quien también ha resaltado que "la agricultura de conservación desempeña un papel esencial frente a los desafíos climáticos". "Un aspecto que será clave para alcanzar el objetivo europeo de neutralidad climática en 2050", ha remarcado.

Según ha expuesto, "el análisis de estos tres primeros años muestra que los ecorregímenes han tenido una gran aceptación y que, aunque al inicio existían reticencias, los agricultores están comprobando sus ventajas para las explotaciones". Estas técnicas, como la siembra directa en los cultivos herbáceos y las cubiertas vegetales en los cultivos leñosos, especialmente en el olivar, favorecen la salud del suelo, reducen la erosión, mejoran la eficiencia en el uso del agua y los nutrientes y contribuyen a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.

LA AGRICULTURA DE CONSERVACIÓN EN LA PAC

Los datos de ejecución de la PAC reflejan "el peso creciente" de estas prácticas. De los más de 1.100 millones de euros abonados en ecorregímenes en el último ejercicio, cerca de dos tercios, 714 millones, corresponden a medidas vinculadas a la agricultura de conservación, que ya se aplican en más de 9,3 millones de hectáreas sobre los más de 19 millones de hectáreas de ecorregímenes de todo tipo.

El ministro ha señalado que "será necesario continuar avanzando en el reconocimiento y apoyo de estas prácticas en el ámbito comunitario". "Hay que continuar trabajando de cara al futuro, particularmente para que la Unión Europea apoye de forma más decidida todas estas prácticas de agricultura de conservación que tan importantes son para nosotros", ha afirmado.

Planas ha valorado el trabajo de la Asociación Española de Agricultura de Conservación-Suelos Vivos por ser "un espacio de encuentro entre agricultores, investigadores y profesores". Según el ministro, "la asociación realiza una labor magnífica y desarrolla junto al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación una labor fundamental, como es la de asesoramiento y formación de los agricultores en materia de agricultura de conservación".

Planas ha felicitado a la asociación por sus 30 años de trayectoria y ha elogiado "su contribución a la difusión de una agricultura más sostenible, eficiente y rentable". Además, ha felicitado a la nueva junta directiva de la asociación y a su presidente, Emilio González, y ha agradecido el trabajo desarrollado por la directiva saliente.

EL APOYO DE LA UNIVERSIDAD

Por su parte, el rector de la Universidad de Córdoba (UCO), Manuel Torralbo, ha dirigido unas palabras a los asistentes y ha comentado que "30 años son el reflejo de una trayectoria construida con rigor científico, vocación de servicio, compromiso con el sector agrario y una clara visión de futuro", a lo que ha agregado que "la asociación ha sabido situar la agricultura de conservación en el centro de los debates sobre sostenibilidad, cambio climático, productividad agraria y protección de los recursos naturales".

Asimismo, el rector ha subrayado que "para la UCO es motivo de orgullo que esta nueva etapa en la Aeacsv esté liderada por personas formadas en nuestra universidad y comprometidas con el avance de la agricultura sostenible". La relación entre la UCO, a través de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y de Montes, y la asociación es, en palabras del rector, "un ejemplo claro de colaboración fructífera entre universidad, entidades técnicas y sector productivo". "Se trata de una alianza sostenida en el tiempo, basada en la confianza y en una misma condición, que el conocimiento alcanza todo su valor cuando se pone al servicio de la sociedad", ha dicho.

El rector ha tenido también unas palabras de elogio para Jesús Gil Ribes, presidente saliente, por su labor al frente de la asociación en los últimos años.

HISTORIA DE LA AEACSV

El presidente entrante, el profesor Emilio J. González-Sánchez, ha explicado que "cuando se habla de agricultura de conservación no es únicamente un sistema agrícola; sino una manera distinta de entender el suelo: no como un simple soporte físico para producir, sino como recurso vivo, frágil y estratégico". "Un suelo que almacena carbono regula el agua, sostiene biodiversidad, protege la productividad futura y condiciona la resiliencia de las explotaciones agrarias", ha indicado.

Al hilo, ha realizado un breve repaso por la historia de la asociación, que ha dividido en cinco etapas. La primera, entre 1995 y 2001, corresponde a los inicios. Fueron los años en los que se pasó del laboreo de conservación a una visión más completa de Agricultura de Conservación, con la creación de redes, la consolidación de experiencias y la conexión internacional a través de FAO, ECAF y los congresos mundiales.

La segunda etapa, en la década de los 2000, está marcada por las cubiertas vegetales, especialmente en Andalucía, donde el convenio con la Junta permitió demostrar su valor en olivar y cultivos leñosos. La tercera etapa es la de los proyectos LIFE. La cuarta etapa supone la consolidación institucional, con la entrada de la Agricultura de Conservación en la PAC y en los ecorregímenes. Y la quinta etapa mira al futuro: "un futuro al que miramos con esperanza y para el que confiamos en el equipo humano, las alianzas y la cercanía al campo".

RETOS DE LA AGRICULTURA DE CONSERVACIÓN EN ESPAÑA

Según el profesor Emilio J. González-Sánchez, "el verdadero desafío de la agricultura de conservación en España no es tanto técnico como práctico: es conseguir que el cambio ocurra en el campo a mayor escala". "Se habla mucho de sus beneficios, y son evidentes, pero para el agricultor la clave está en el proceso", ha comentado, para detallar que "los primeros años generan incertidumbre: cambian las labores, los costes y los resultados a corto plazo, y ahí es donde nos la jugamos".

"Si no acompañamos bien esa transición, si el agricultor se siente sólo ante dudas sobre manejo, maquinaria o rentabilidad, el cambio no se consolida", ha advertido, para enfatizar que "más que insistir en el mensaje, lo importante es estar al lado, con asesoramiento cercano y soluciones adaptadas a cada realidad".

Y esto conecta directamente con la rentabilidad. "La agricultura de conservación sólo va a avanzar de forma sólida si el agricultor percibe que es una opción viable económicamente", ha sostenido el profesor, quien ha aclarado que "no basta con que sea buena para el suelo o el medio ambiente; tiene que funcionar en la cuenta de resultados".

"Para que la confianza exista se necesitan datos reales, comparables, obtenidos en condiciones de campo", ha explicado, para agregar que "en paralelo, está el entorno normativo", de forma que "hoy en día, muchos agricultores perciben las políticas de apoyo como complejas, cambiantes y difíciles de aplicar, y eso genera incertidumbre". "Si queremos que la agricultura de conservación crezca, necesitamos apoyo decidido", ha defendido.