Planas y su homólogo marroquí El Bouari repasan las relaciones bilaterales en el ámbito agroalimentario

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, y su homólogo marroquí, Ahmed El Bouari. - GOBIERNO DE ESPAÑA

CÓRDOBA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, y su homólogo marroquí, Ahmed El Bouari, han reafirmado su voluntad de seguir estrechando la cooperación en materia agroalimentaria. Ambos ministros han destacado el interés mutuo en consolidar relaciones estables y beneficiosas para los dos países. En esta línea, Planas ha subrayado "las buenas relaciones con Marruecos, que es un socio estratégico para España".

El encuentro se ha celebrado en el marco del 122º Consejo de Miembros del Consejo Oleícola Internacional (COI), que tiene lugar estos días en Córdoba, y coincide, además, con el Día Mundial del Olivo.

Durante la reunión, ambas delegaciones han puesto en valor "el crecimiento del comercio agroalimentario, triplicado en la última década, y la buena marcha de la cooperación sanitaria y fitosanitaria". "Nuestro trabajo conjunto en el control de enfermedades animales y vegetales, así como en el intercambio de información demuestra una actitud siempre colaborativa, proactiva y transparente", ha señalado Planas.

En este contexto, España y Marruecos han coincidido en que "incorporar nuevas áreas de trabajo, como la investigación frente al cambio climático, la gestión eficiente del agua, la agricultura de precisión, la cooperación pesquera y la mejora del control sanitario y la certificación, permitirá reforzar la seguridad alimentaria y favorecer los intercambios comerciales". "Compartimos desafíos y también soluciones; por eso seguimos plenamente comprometidos en avanzar juntos", ha afirmado el ministro español.

REUNIÓN DE ALTO NIVEL

La reunión ha servido también para preparar la XIII Reunión de Alto Nivel España-Marruecos, prevista para comienzos de diciembre, en la que ambos países esperan firmar dos nuevos memorandos de entendimiento: uno en cooperación agrícola y agroalimentaria, y otro en pesca marítima, acuicultura y lucha contra la pesca ilegal.

Al hilo, sobre el tema de la pesca, Planas ha comentado que "hay una propuesta de la Comisión Europea de un mandato de negociación y se va a discutir por parte del Consejo en las próximas semanas", de manera que espera que "se adopte y poder llevar a cabo un nuevo acuerdo en un futuro próximo entre la Unión Europea y Marruecos".

Entretanto, ha destacado que "desde el año 2020 las exportaciones agroalimentarias de España a Marruecos se han duplicado, han avanzado de forma muy significativa y estamos trabajando en la perspectiva de la próxima Reunión de Alto Nivel" para "suscribir nuevos acuerdos para profundizar en temas importantes".