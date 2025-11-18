Planas subraya el papel de España como "referente internacional" en aplicar la IA al sistema agroalimentario

El rector de la UCO, Manuel Torralbo, y el ministro de Agricultura, Luis Planas, durante la clausura de las jornadas. - UCO

CÓRDOBA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha reafirmado este martes el papel de España como "referente internacional" en la aplicación de la Inteligencia Artificial (IA) al sistema agroalimentario y ha destacado que "la IA ya se emplea en tareas clave del sector".

Al respecto, el ministro ha clausurado en Córdoba la jornada 'Inteligencia Artificial y sistema agroalimentario sostenible', organizada por la Fundación Triptolemos, de la que la Universidad de Córdoba (UCO) forma parte, y la Cátedra Internacional de Inteligencia Artificial y Agricultura, en colaboración con la Cátedra de Innovación Agraria y Alimentaria de la UCO, y en ella se han explorado los vínculos entre la Inteligencia Artificial y la sostenibilidad de los sistemas alimentarios.

En este sentido, Planas ha remarcado que "estas tecnologías son imprescindibles para abordar los retos del sector y lograr un sistema alimentario sostenible", al tiempo que ha declarado que "España combina su liderazgo agroalimentario con una infraestructura digital sólida, reconocida por la Comisión Europea, que permite avanzar en la digitalización del sector".

Durante el evento, se han explorado en dos mesas temáticas la colaboración público-privada como vía para potenciar la competitividad y la sostenibilidad alimentaria, y se han expuesto casos de buenas prácticas en la implementación de la IA en los sistemas alimentarios.

Mientras, el rector de la UCO, Manuel Torralbo, durante la inauguración de la jornada, ha destacado la formación de calidad que ofrecen los centros de la UCO en agroalimentación, así como "la proyección de la investigación que permite la mejor transferencia para llegar a esas aproximaciones a las soluciones de los problemas, que evidentemente son muy complejas".

"GARANTIZAR ALIMENTOS SEGUROS Y PRECIO ASEQUIBLE"

Por su parte, la directora de la Fundación Triptolemos, Yvonne Colomer, ha resaltado "la necesidad de garantizar alimentos seguros, nutritivos, saludables, sostenibles y a precios asequibles a toda la población"; todo ello, "en un entorno de cambio climático, incertidumbre geopolítica, polarización de la sociedad y transformación tecnológica".

Colomer ha apuntado a "la complejidad del sistema alimentario, en el que influyen diversos factores, entre ellos, el eje de la disponibilidad, el eje de las regulaciones, el eje económico y el social". "Estos ejes tienen que estar en equilibrio porque, si alguno predomina sobre el otro, esto es, si predomina más el aspecto económico sobre el medioambiental, o el digital sobre el económico, o la innovación no va acompañada de una legislación, entonces tenemos un problema".

La directora de la Cátedra ENIA, Rosa Gallardo, ha señalado que "vivimos en un momento en el que la Inteligencia Artificial está redefiniendo el modo en que producimos, gestionamos toda la cadena de valor agroalimentaria y consumimos alimentos".

"La Inteligencia Artificial nos permite convertir datos en información, conocimiento útil, para optimizar el uso de los recursos y anticipar riesgos climáticos o sanitarios, para mejorar la logística y la sostenibilidad, la calidad, la transparencia... y todo esto genera, sin duda, confianza en el consumidor", ha explicado.

"Pero en este contexto de la Inteligencia Artificial, la verdadera transformación es cómo somos capaces de integrarla, de gobernarla y de compartirla, y es ahí donde la colaboración público-privada tiene un papel absolutamente decisivo", ha subrayado, para manifestar que "la Inteligencia Artificial requiere ecosistemas colaborativos como los que se ven aquí hoy, espacios donde el conocimiento que se genera en las universidades de investigación, que conecta con la capacidad de innovación que tienen las empresas, con la inversión estratégica que tienen las administraciones y con las necesidades reales del sector productivo".

"DESAFÍOS MUY IMPORTANTES"

Y la directora de la Cátedra de Innovación Agraria y Alimentaria, Isabel Castillejo, ha indicado que "la agricultura está viviendo desafíos muy importantes como los climáticos, que cada vez son más difíciles de controlar y que nos afectan intensamente: sequía, olas de calor, problemas energéticos, lluvias torrenciales...".

En este sentido, Castillejo ha destacado "el uso de herramientas como satélites y drones, así como la sensorización en campo, para proveer de una gran cantidad de información que nos permite tomar decisiones de qué es lo que está ocurriendo en cada momento e incluso predecir qué es lo que va a pasar en el futuro".

La inauguración de la jornada ha contado también con la presencia del secretario general de Planificación de la Investigación de la Junta de Andalucía, Manuel Gómez, y la directora general de Planificación e Investigación de la Junta de Andalucía, Loreto del Valle Cebada.