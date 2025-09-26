Planas subraya el potencial del sector equino en el desarrollo económico y social del medio rural

CÓRDOBA 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha destacado este viernes el potencial del sector equino para impulsar actividades de alto valor añadido que dinamizan la economía y la vida social del medio rural. Lo ha señalado durante la inauguración de la XXIII Feria del Caballo de Córdoba, Cabalcor 2025, que convierte a la ciudad en epicentro nacional del mundo del caballo.

Según ha declarado Planas, Cabalcor es "una magnífica oportunidad para mostrar nuestro presente y nuestro futuro como país, un sector con identidad propia que forma parte de nuestra imagen y que simboliza también el esfuerzo y el talento de nuestros ganaderos y criadores".

El ministro ha recordado que España cuenta con unos 640.000 caballos y más de 191.000 explotaciones, un tercio de ellas en Andalucía. "Se trata de un sector menos conocido que otros ámbitos ganaderos, pero con un enorme valor añadido: hablamos de 7.500 millones de euros y más de 150.000 personas vinculadas de forma directa o indirecta al mundo del caballo", ha resaltado.

Además, Planas ha puesto en valor la fuerza de la Pura Raza Española (PRE), cuya genética se exporta a mercados estratégicos como México, Estados Unidos y diversos países árabes, donde la demanda crece cada año. "La cría, la doma y la monta son ejemplos del potencial de un sector que combina tradición, cultura y modernidad", ha subrayado.

En el acto, celebrado en Caballerizas Reales, ha estado acompañado por el presidente de Córdoba Ecuestre, Rafael Blanco, y el presidente de la Asociación de Criadores PRE Córdoba, Enrique Lovera de las Morenas, junto a la subdelegada del Gobierno central en la provincia, Ana López; la alcaldesa en funciones y primera teniente de alcalde, Blanca Torrent, y la diputada nacional y secretaria general del PSOE cordobés, Rafi Crespín, entre otros representantes institucionales y políticos.