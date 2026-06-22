Las plantas solares de Endesa se preparan con pastores, cortafuegos y vehículos especializados frente a olas de calor

Vista áerea de la planta solar "Rocinante". - ENDESA

SEVILLA 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

Ante el incremento de las temperaturas y la intensificación de las olas de calor, Endesa refuerza cada verano su dispositivo de lucha contra incendios en sus plantas solares repartidas por toda España.

Las 59 plantas solares que Endesa tiene operativas, con una potencia de 2,93 gigavatios (GW) de potencia instalada, activan cada año una campaña contra incendios que implica trabajos de desbroce y cortafuegos, el vuelo con drones de última generación para revisar instalaciones y detectar puntos calientes, y el aumento de la dotación de vehículos especializados con depósitos de agua que se encuentran desde el mes de junio hasta octubre en las plantas solares para actuar de forma inmediata ante cualquier conato dentro o fuera de la instalación, tal y como ha señalado la entidad.

Estos vehículos especializados, junto con depósitos especiales de agua que se han habilitado en las plantas solares ubicadas en las zonas de calor más intenso como son Andalucía, Extremadura y Castilla-La Mancha, y personal especializado de vigilancia y extinción forman parte de las medidas especiales puestas en marcha por la compañía este año para la prevención de incendios.

A estas medidas especiales se une "un aliado único": los pastores y sus cabezas de ganado. Endesa cuenta con pastores en la mayoría de sus plantas solares cuyas cabezas de ganado diariamente realizan las labores de desbroce fundamentales para mantener la vegetación a raya evitando así la propagación de incendios. De hecho, su labor ha sido fundamental en incendios que se han producido fuera de las instalaciones y que no se han propagado debido a esta función preventiva.

Estos pastores conviven diariamente de manera sinérgica con los técnicos de las plantas solares, de ahí que se estén firmando convenios con ellos para facilitar su acceso a las instalaciones. Los pastores de este modo tienen garantizada la comida libre de pesticidas y el agua a sus ovejas, al mismo tiempo que cuentan con un recinto protegido y vigilado para garantizar su integridad.

Asimismo, la compañía realiza simulacros y formación con los cuerpos de Bomberos de las zonas donde más intenso es el calor, de forma que conozcan cómo funciona una instalación renovable y cómo afrontar un incendio dentro o fuera de la instalación.

Todas estas medidas han supuesto para Endesa una inversión en 2026 que supera los 2,5 millones de euros, un 75% más que el año anterior. Este esfuerzo se concreta en actuaciones en las 59 plantas fotovoltaicas en España con especial foco en Extremadura donde la compañía tiene 22 plantas solares y Andalucía donde tiene 13 plantas.

El plan de prevención de incendios no solo supone el desbroce preventivo con ovejas y también con medios mecánicos en las zonas necesarias, sino que incluye actividades planificadas y puesta en práctica durante meses.

Estos trabajos cuentan con el asesoramiento de empresas locales que realizan estudios de flora, realizan la gestión ambiental de las instalaciones y certifican las labores de prevención realizadas. Estas actuaciones, coordinadas con las autoridades, permiten asegurar no solo la correcta ejecución de los trabajos, sino también el cumplimiento de los estándares de calidad antes de la llegada del periodo de alto riesgo de incendios.

La innovación juega también "un papel clave" en la estrategia. Durante esta campaña, Endesa ha incorporado el uso de drones en plantas como la de Valdecaballeros en Extremadura para supervisar las labores de mantenimiento y detectar posibles incidencias de forma temprana.

Endesa también está estudiando la aplicación de la IA en sus plantas renovables, con el fin de prevenir incendios y preservar la seguridad de las personas y las instalaciones. En este sentido se está trabajando en el diseño de un modelo avanzado de computer visión que permita analizar las imágenes de seguridad de las cámaras que tienen las instalaciones fotovoltaicas con el objetivo de identificar cualquier anomalía antes de que afecte a personas o cosas.

Con este enfoque, desde Endesa se refuerza el compromiso con la seguridad de sus instalaciones, la protección del entorno y el desarrollo de soluciones sostenibles que contribuyen a prevenir incendios en un contexto de creciente exposición al riesgo climático.