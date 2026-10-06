La plantilla de Aemsa, en Linares (Jaén), pide a la empresa una "negociación seria" para mantener la actividad

Concentración contra el cierre y el ERE extintivo en Aemsa Santana. - CSIF-JAÉN

LINARES (JAÉN), 6 (EUROPA PRESS)

La plantilla de Aemsa Santana, ubicada en Linares (Jaén), ha pedido a la dirección una "negociación seria" ante el cierre y el expediente de regulación de empleo (ERE) de extinción que ha planteado, de modo que se puedan buscar alternativas para mantener la actividad y los puesto de trabajo.

Los 68 empleados "rechazan rotundamente" esta medida y los despidos que lleva aparejados. Además, consideran que, tras cinco reuniones del periodo de consultas, la compañía "continúa sin ofrecer una solución que permita garantizar el mantenimiento del empleo y de la actividad industrial", según ha informado este martes en una nota UGT FICA Jaén.

Al respecto, ha calificado de "especialmente grave" la actitud mantenida en esas reuniones, ya que, "lejos de avanzar hacia una solución negociada, las últimas propuestas presentadas apenas introducen variaciones económicas respecto a las anteriores y, en determinados supuestos, llegan incluso a plantear cantidades inferiores".

A su juicio, se trata de una postura "propia de trileros", puesto que "se están moviendo las cifras y cambiando las propuestas sobre la mesa sin que exista un avance real en lo fundamental": evitar el despido de los trabajadores y garantizar la continuidad de Aemsa Santana en Linares.

"Después de cinco reuniones seguimos prácticamente en el mismo punto. Nos cambian las cantidades, las suben en unos casos, las bajan en otros, pero lo que no cambia es la intención de extinguir los puestos de trabajo. Esto no es una negociación seria", ha afirmado la representación de UGT FICA Jaén.

El sindicato ha señalado que, desde el inicio del periodo de consultas, ha defendido "una posición clara: el ERE de extinción no es la solución". De esta manera, la prioridad debe ser buscar alternativas que permitan mantener los puestos de trabajo en esta firma dedicada, fundamentalmente, a la fabricación y mantenimiento de torres para aerogeneradores.

VÍAS

En este sentido, la organización sindical ha asegurado que "todavía existen vías para encontrar una solución" y que la empresa debe abandonar la estrategia basada exclusivamente en el despido colectivo.

"Los trabajadores no están dispuestos a aceptar que la única salida que se les ofrezca sea marcharse a la calle. Queremos negociar, pero negociar de verdad. Lo que no vamos a aceptar es que se juegue con las cifras y se pretenda presentar como avances propuestas que apenas cambian o que incluso son peores para algunos trabajadores", ha subrayado.

En este sentido, ha defendido que el debate no puede limitarse exclusivamente a cuánto dinero recibe cada trabajador por su despido, sino que el objetivo principal debe ser mantener el empleo y la actividad productiva de Aemsa Santana en Linares.

Así, según ha añadido, la solución de la nave y la continuidad de la actividad deben formar parte de la negociación, por lo que ha reclamado a la empresa que explore todas las alternativas antes de plantear una medida irreversible como el despido colectivo.

"Estamos hablando de 68 familias y de una empresa vinculada al tejido industrial de Linares. No estamos hablando simplemente de una cifra en una hoja de cálculo. Estamos hablando de puestos de trabajo, de futuro y de la necesidad de mantener industria en nuestra ciudad", subraya UGT FICA Jaén.

Los trabajadores mantienen, por tanto, su "rechazo frontal al ERE de extinción" y que continuarán "defendiendo todas las alternativas posibles para evitar los despidos".

DEFICIENCIAS

Una posición que comparte CSIF, también con representación en el comité de empresa, desde el que en una nota se ha expresado su "rotundo rechazo" al ERE planteado por el Grupo Windar, al que pertenece Aemsa, y en el que aprecia "graves deficiencias conceptuales y procedimentales".

Al respecto, ha denunciado que se "pretende justificar el cierre en causas provocadas por la propia gestión de la compañía", así como la "falta de propuestas formales con garantías jurídicas de reubicación en otros centros productivos del grupo donde consta la existencia de vacantes operativas".

Igualmente, ha considerado "inaceptable" que se hayan llevado a cabo actuaciones de retirada de maquinaria "casi simultáneamente al inicio y desarrollo del periodo legal de consultas, una práctica de hechos consumados que mina la buena fe en las negociaciones".

Así las cosas, desde CSIF se ha instado a "paralizar cualquier medida irreversible y a sentarse a negociar soluciones que garanticen la continuidad del tejido industrial en la comarca". Junto a ello, ha apelado a la mediación de las administraciones "para preservar la actividad económica en Linares y asegurar un marco de protección justo para los trabajadores afectados".