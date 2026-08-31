La plantilla de Airbus en Sevilla y Cádiz acuerda continuar con la huelga y vota este martes de nuevo

Archivo - Protestas de los trabajadores de Airbus en la planta de Tablada (Sevilla), en una imagen de archivo. - SIPA - Archivo

SEVILLA 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

La plantilla de Airbus en los centros de trabajo de San Pablo y Tablada (Sevilla) y Cádiz ha decidido continuar la huelga convocada en la compañía de cara a la mesa de negociación en el SIMA, que volverá a reunirse este martes, 1 de septiembre, por la mañana.

Fuentes sindicales consultadas por Europa Press han afirmado que los trabajadores de Sevilla han votado mayoritariamente secundar la huelga a expensas de conseguir un acuerdo con la compañía, mientras que en Cádiz la plantilla ha optado por sumarse a la decisión de la mayoría de los centros que la compañía tiene en España.

Así, el secretario general de UGT FICA Cádiz, Antonio Montoro, ha lamentado que la propuesta realizada por el sindicato para tener una negociación "no ha tenido efecto" y ha afirmado que "es un error continuar con la huelga y no dejar esos días de margen", aunque asumen la decisión final de la plantilla de continuar. "La situación no es buena ni para la empresa ni para los trabajadores y desde Cádiz esperamos los acontecimientos que puedan ocurrir mañana", ha recalcado Montoro en referencia a la nueva mesa de negociación de este martes.

Cabe mencionar que la plantilla de Airbus en los centros Getafe (Madrid), San Pablo y Tablada (Sevilla) han decidido por mayoría no suspender la actual huelga indefinida tras la votación de este lunes en sus respectivas asambleas, al contrario que los empleados de Illescas (Toledo), que votaron el pasado viernes por pausar la movilización.

Además, los trabajadores en Albacete y Cádiz han afirmado que se adherirán al resultado de la mayoría, por lo que tampoco pausarán las movilizaciones.

Sobre la votación, el 81,2% ha decidido posicionarse a favor de no pausar la huelga, frente a un 16,4% que ha elegido lo contrario, además de contar con un 2,4% de abstención.

CLAVES DE LA OFERTA DE AIRBUS

Esta decisión se produce en el contexto de la última oferta del fabricante sobre la mesa, comunicada a la plantilla el pasado jueves 28 de agosto y que plantea ligar los salarios al IPC real y una recuperación del poder adquisitivo del 7,6%, entre otras medidas, aunque condicionando formalmente la aplicación del texto a la desconvocatoria o suspensión inmediata de la huelga por parte de las organizaciones sindicales.

Al margen de la propuesta económica, la dirección acepta mantener de manera íntegra el acuerdo actual de teletrabajo y respetar los pactos individuales firmados con la plantilla, preservando el límite del 40% de jornada en modalidad no presencial.

En cuanto al régimen de descanso anual, la dirección rectifica su planteamiento inicial y acepta conservar el modelo de vacaciones previo, fijando 2 semanas de vacaciones obligatorias y 2 semanas flexibles, cuyo calendario específico se acordará de manera individual con cada responsable.

En relación con el control del absentismo, la multinacional confirma la paralización del sistema Bradford, por lo que procesará la devolución de los descuentos efectuados en la nómina en un plazo máximo de dos meses tras la ratificación del acuerdo y creará un grupo de trabajo paritario para pactar un nuevo sistema de prevención.

Asimismo, la última oferta incluye la creación de un comité específico en Cádiz antes del 1 de noviembre de 2026 con el fin de estudiar detalladamente los acuerdos operativos y planificar las necesidades futuras de carga de trabajo e inversión en la provincia.