La plantilla de Hitachi en Córdoba se manifiesta mientras comité y dirección se reúnen para "desescalar el conflicto"

Trabajadores de Hitachi se han manifestado, de nuevo, por las calles de Córdoba. - CCOO

CÓRDOBA 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

La plantilla de Hitachi Energy se ha manifestado en Córdoba este miércoles, a la vez que ha "secundado masivamente la cuarta jornada de huelga", convocada por el comité de empresa, "para exigir el desbloqueo por parte de la empresa de la negociación del convenio colectivo", lo que ha ocurrido mientras en Sevilla y a instancias de la consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía, Rocío Blanco, la dirección de la factoría y el comité se han reunido y han sentado "las bases para poder desescalar el conflicto".

Así, según ha informado el CCOO Córdoba en una nota, los trabajadores de la fábrica cordobesa ha recorrido este día las calles de la capital cordobea "durante tres horas, mientras miembros del comité de empresa se han desplazado a Sevilla, al Centro Andaluz de Relaciones Laborales (CARL), convocados por la Consejería de Empleo, que también ha convocado a la empresa que, esta vez sí, ha acudido a la convocatoria".

El delegado de CCOO en el comité de empresa Rafael Léon, ha explicado antes de la manifestación que "la situación sigue siendo muy tensa", por "las cartas de sanción que la empresa ha entregado a 76 compañeros". A ello se une, además, que "la empresa está denegando sistemáticamente días de vacaciones en Navidad, cuando la plantilla tiene derecho a coger días de vacaciones en esas fechas".

No obstante lo anterior, el comité de empresa ha valorado "positivamente el hecho de que la empresa haya acudido a la llamada de la Consejería de Empleo", de forma que, "en una dura jornada de negociación en el CARL y tras el saludo de la consejera, Rocío Blanco, se han plantado las bases para poder desescalar el conflicto".

De esta forma, "se ha acordado consolidar en las tablas salariales la subida del 3,8% que se había cerrado para este año 2025. Además, se ha acordado negociar el calendario laboral para 2026, así como las vacaciones para el próximo año".

Sin embargo, "el avance más importante es que se ha planteado una nueva reunión para el próximo día 11, día en el que hay convocada una nueva jornada de huelga". Por ello, el comité de huelga convocará una asamblea de trabajadores "para exponerle los avances producidos en la reunión de hoy y consultarles si se suspende la huelga, como gesto de buena voluntad" por parte de la representación sindical.

En cualquier caso, "el comité de empresa se congratula de que la empresa esté dispuesta a sentarse a negociar de nuevo, si bien entiende que también es necesario que la firma haga también gestos de acercamiento, retirando las cartas de sanción entregadas a casi 80 trabajadores", por haberse encerrado durante una noche en las instalaciones de la empresa.