La Plataforma 'Aeropuerto Ya' de Córdoba celebra los dos años de vuelos regulares y continúa reclamando mejoras

Archivo - Embarque de pasajeros a un avión en el Aeropuerto de Córdoba, en una imagen de archivo. - AENA - Archivo

CÓRDOBA 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma 'Aeropuerto Ya' ha celebrado este lunes que el pasado 4 de julio se cumplieron dos años del inicio de los vuelos regulares en el aeródromo cordobés, resaltando que las cifras muestran la "favorable respuesta de la población cordobesa y de los visitantes" que llegan a la ciudad, "todo ello con solo dos conexiones semanales para cada destino", y continúa reclamando mejoras.

Así lo ha señalado la plataforma en una nota en la que se ha preguntado qué ocurriría si hubiera "más alternativas de destinos, horarios y días", algo que puede alcanzarse "si las inversiones actuales, que son bien recibidas, se multiplican y se van mejorando las condiciones del aeropuerto cubriendo las evidentes necesidades" que aún tiene.

"Esta es la prueba de que la ciudadanía está respondiendo adecuadamente a los primeros pasos dados por las administraciones (AENA, Ayuntamiento, Junta y Diputación) para que las aerolíneas pudieran operar en Córdoba", pero "ahora la pelota vuelve a estar en el lado de las administraciones".

Al respecto, han señalado la necesidad del servicio de aduana e inmigración, "prometido desde hace más de un año y medio" pero aún "esperando la orden política para su inicio"; la ampliación de la plataforma de estacionamiento de aeronaves, pues "solo" hay "una posición en el aeropuerto, por lo que si una aeronave sufriera una avería, el aeropuerto quedaría cerrado por días".

A ello se suma la petición de "mejora de las ayudas de aproximación y aterrizaje tanto visuales como instrumentales para evitar cancelaciones los días de niebla como los sufridos en enero y febrero de este año" y "reuniones con aerolíneas para fomentar la llegada de nuevos operadores, incluyendo campañas promocionales de Córdoba como destino de negocios, cultural, estudios, congresos y naturaleza".

Además, la plataforma ciudadana ha afirmado que "los terrenos todavía disponibles junto a la pista ofrecen posibilidades para acoger industria aeronáutica, donde Andalucía ya es líder, y donde Córdoba podría diversificar sectores productivos; así como logística reforzando a las empresas ya existentes".

Por todo ello, han pedido a "los sectores público y privado que mejoren la coordinación y apuesta por la única infraestructura que conecta Córdoba con el resto del mundo y que se incrementen las inversiones".