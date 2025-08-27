Una plataforma ciudadana exige a la Junta la "paralización" de la venta de la residencia de tiempo libre de Siles (Jaén)

Archivo - Imagend de archivo de la Residencia de Tiempo Libre de Siles. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

SILES (JAÉN), 27 (EUROPA PRESS)

La Plataforma Ciudadana El Seminario es de Siles (Jaén) ha anunciado la interposición de un recurso contencioso-administrativo contra la Junta de Andalucía "pidiendo la paralización cautelar de la venta por las irregularidades que están llevando a cabo en la venta" del edificio que hasta noviembre de 2023 albergó la residencia de tiempo libre y sus terrenos anexos.

En un comunicado, el colectivo ha informado este miércoles de que, además, se ha enviado un escrito a la Presidencia del Gobierno andaluz y al Ayuntamiento del municipio "advirtiendo de esta demanda y pidiendo la paralización de la venta y la reversión" del antiguo Seminario al municipio.

Al respecto, ha afirmado que el pleno municipal del 26 de noviembre de 2002 cedió gratuitamente el edificio de 375 metro cuadrados y 40.000 metros cuadrados de monte a la Junta "con la inclusión de una cláusula expresa de reversión".

La plataforma ha añadido que esa cesión fue aceptada por la Junta en el Decreto 572/2004 (a excepción del monte que quedó pendiente de aceptación por no estar su inmatriculación pendiente en el registro de la propiedad), "lo que obliga a respetar esa cláusula en su integridad de conformidad con el principio de unidad del acto administrativo".

"Sin embargo, la Junta pretende ahora vender el inmueble sin respetar la reversión, sin publicidad ni subasta pública e incluyendo incluso monte público demanial del que nos hay decreto de aceptación ni expediente de desafectación lo que constituye una ilegalidad flagrante contra un bien demanial que no puede venderse", ha señalado.

En su opinión, además, supone "ir contra, entre otras normas", del artículo 27 de la Ley 7/1999, de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía, y al artículo 111 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 1372/1986.

Por otro lado, desde la plataforma se ha criticado que esta operación de venta "a una empresa privada por 789.000 euros", se está "tramitando en pleno mes de agosto, cuando los juzgados están inhábiles". Algo que, a su juicio, "demuestra una clara intención de dificultar la defensa ciudadana y favorecer un procedimiento opaco".

"Recordamos que la propia Junta obligó en su día al Ayuntamiento a incluir la cláusula de reversión como condición indispensable, y que el incumplimiento de dicha obligación supondrá un perjuicio grave al eventual comprador, que podría perder el bien adquirido al ejercitarse la reversión", ha subrayado.

Por ello, ha exigido "la paralización inmediata de la venta" y ha destacado su lucha para que "el Ayuntamiento pida la reversión del edificio", de manera que la apertura del hotel sea gestionada por el Consistorio, bien directamente o a través de una concesión administrativa de su gestión a una empresa particular.

"Estamos convencidos de que vender un recurso público, como el hotel del Seminario, es pan para hoy y hambre para mañana. No nos parece que sea un buen negocio para Siles que el Ayuntamiento no pida la devolución del Seminario y dejar que la Junta lo regale por 789.000 euros, cuando con dinero de todos y todas se invirtieron dos millones en 2002 en su construcción, estando hoy valorado en tres millones", ha resaltado.

En este sentido, se ha preguntado quien podría, una vez que sea privado, "impedir a esa empresa que, si no le va bien económicamente, cierre el hotel y lo convierta en su finca de recreo". Pero, "entonces, ya jamás podrá volver a ser del Ayuntamiento de Siles" y se perdería empleo y turismo.

PATRIMONIO "DE TODOS"

Así las cosas, la plataforma ha anunciado la interposición de un recurso contencioso-administrativo contra la Junta y está "invitando a los partidos políticos en la oposición a acudir a los tribunales a interponer, también ellos, una demanda contencioso-administrativa" para "salvaguardar la titularidad pública del Seminario, patrimonio de todos los vecinos de Siles".

Cabe recordar que fue la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos sacó la residencia de tiempo libre a subasta el año pasado y en octubre de 2024 la declaró desierta.

Ya entonces el PSOE --que también critica ahora la venta "regalada"-- había pedido la reversión del edificio al Ayuntamiento ante la "falta de respaldo legal" que, en su opinión, había tenido la operación para que pasara a ser titularidad autonómica. Algo en lo que coincidía la plataforma ciudadana El Seminario es de Siles y que sitúa también al Consistorio como "su legítimo propietario".

REGULARIZACIÓN

Frente a ello, desde la Junta de Andalucía se ha venido asegurando que "ha regularizado" la situación del edificio "tras más de 20 años de abandono y despropósito" con el objetivo de "hacer coincidir la realidad física y jurídica".

Fue en noviembre de 2023 cuando la Junta acordó suprimir el servicio de las residencias de tiempo libre, incluida la de Siles, que tenía 33 habitaciones y 22 empleados y que venía "arrojando unas pérdidas anuales de medio millón de euros para las arcas autonómicas".

Desde entonces, la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos ha buscado atraer proyectos que garanticen el uso de la antigua residencia de tiempo libre de Siles como hotel, evitando fórmulas de explotación pública que, según se viene manteniendo desde la Junta, "han sido un rotundo fracaso".