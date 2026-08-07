Una plataforma contra la violencia de género de Jaén rechaza la cesión de las unidades de valoración a Vox

Archivo - Acto con escolares contra la violencia de género/Archivo - AYUNTAMIENTO DE JAÉN - Archivo

JAÉN 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Comisión por la Igualdad y Contra la Violencia de Género de Jaén ha expresado su "firme rechazo" ante la decisión del Gobierno andaluz de entregar la gestión de las Unidades de Valoración Integral de Violencia de Género a una consejería dirigida por Vox.

La plataforma ha advertido de que esta medida supone un "quebranto institucional de enorme gravedad" al dejar estos recursos en manos de una formación que "niega sistemáticamente la existencia de la violencia de género" y cuestiona la legislación y las políticas públicas de protección a las mujeres y a sus hijos.

A través de un comunicado, la Comisión ha señalado que estas unidades constituyen un "pilar esencial del sistema de protección", por lo que colocar su gestión bajo dicho partido "pone en riesgo la seguridad de miles de mujeres y menores en Andalucía".

Asimismo, ha alertado de que no se trata de un "simple cambio administrativo", sino de una "ruptura del consenso democrático" construido durante décadas en España para combatir la violencia machista.

En este sentido, el colectivo ha puesto el acento en que la violencia de género está reconocida como una violación de los derechos humanos por la Ley Orgánica 1/2004, el Pacto de Estado, el Tribunal Supremo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y diversos organismos internacionales.

"Negarla no es una opinión: es una amenaza directa a la protección de las víctimas", ha aseverado la Comisión, que considera "inadmisible" convertir esta lucha en un "intercambio político" o en "moneda de negociación".

Por todo ello, la Comisión ha exigido al Gobierno andaluz una "rectificación de manera inmediata" para que devuelva la gestión de estas unidades a una consejería que esté "comprometida con la legislación vigente, con el Pacto de Estado y con la defensa de los derechos humanos".

Al respecto, ha incidido en que la responsabilidad de la Junta debe ser "reforzar los recursos especializados, no debilitarlos". La organización ha advertido también sobre el "grave impacto" que esta decisión puede acarrear, especialmente en lo que respecta a la "confianza de las víctimas" y a la "calidad de las evaluaciones periciales que sustentan decisiones judiciales".

"La sociedad andaluza no puede permitirse retroceder", ha manifestado la Comisión, incidiendo en que "cada paso atrás en la protección de las víctimas es un paso hacia la desprotección, el silencio y la impunidad".

Finalmente, la Comisión por la Igualdad y Contra la Violencia de Género de Jaén ha reafirmado su compromiso con las políticas públicas basadas en la igualdad y la justicia, asegurando que continuará defendiendo una respuesta institucional "firme, independiente y basada en el rigor profesional" frente a cualquier intento de debilitar los recursos especializados.

(EUROPA PRESS)