La plataforma en defensa del árbol pide al Ayuntamiento de Córdoba "una gestión transparente del agua"

Solar con cesped seco y calcinado, junto al Centro de Salud del Sector Sur (al fondo). - PLATAFORMA EN DEFENSA DEL ÁRBOL

CÓRDOBA 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Plataforma en Defensa del Árbol ha exigido este jueves al Ayuntamiento de Córdoba que "deje de maquillar los problemas y aborde de una vez por todas una política seria, justa y transparente de gestión del agua y del patrimonio urbano", ante la situación "pésima" de algunas fuentes.

Según ha expuesto el colectivo en una nota, "no se puede seguir presumiendo de 'ciudad vergel' mientras se abandonan las fuentes, se discrimina a los barrios y se ignoran las necesidades reales de adaptación al cambio climático".

En este sentido, han defendido que "Córdoba necesita un proyecto de futuro basado en la sostenibilidad, el respeto a su ciudadanía y la preservación de su patrimonio", a lo que han agregado que "si el actual equipo de gobierno no está dispuesto a estar a la altura, que lo diga claramente, porque la ciudadanía sí lo está".