La plataforma 'Empresarias Cordobesas' nace para visibilizar y conectar el talento femenino emprededor

CÓRDOBA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Mercado Victoria ha acogido este miércoles la presentación oficial de 'Empresarias Cordobesas', un proyecto impulsado por el Foro de Empresarias y Profesionales de Córdoba (FEPC) y financiado por el Instituto Andaluz de la Mujer (IAM), que nace con el propósito de "visibilizar, conectar y potenciar el talento femenino emprendedor de Córdoba y su provincia".

Según ha indicado el Foro de Empresarias y Profesionales de Córdoba en una nota, el acto ha contado con la participación de la coordinadora del IAM en Córdoba, Rosario Alarcón, quien ha destacado la importancia de iniciativas como ésta para "avanzar en la igualdad real de oportunidades y en la presencia de las mujeres en el ámbito empresarial y profesional".

'Empresarias Cordobesas' será una plataforma web innovadora que reunirá a las empresas de las socias de FEPC y de todas aquellas mujeres empresarias y emprendedoras que deseen formar parte de esta red en crecimiento. El proyecto se plantea como un espacio de colaboración, apoyo mutuo y generación de sinergias, con el objetivo de impulsar la actividad y la visibilidad de los negocios liderados por mujeres en Córdoba y su provincia.

Además, el proyecto adquiere una especial relevancia en el ámbito rural, donde la visibilidad y el respaldo a las empresarias resultan fundamentales para el desarrollo económico local, la innovación y la cohesión social de las comunidades.

Con más de 500 empresas inscritas de todos los sectores, 'Empresarias Cordobesas' se consolida desde su lanzamiento como una referencia en el tejido empresarial femenino cordobés, reafirmando el compromiso del FEPC y del Instituto Andaluz de la Mujer con la igualdad, la colaboración y el liderazgo femenino. La página web de la iniciativa es 'https://empresariascordobesas.es/'