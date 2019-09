Plataforma de Órgiva (Granada) protesta por los salarios del nuevo equipo de gobierno, casi un 90 por ciento más

Publicado 06/09/2019 12:57:47 CET

ÓRGIVA (GRANADA), 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma Ética Política de Órgiva, en la Alpujarra de Granada, ha hecho público un manifiesto en que ha criticado que los costes salariales del nuevo equipo de gobierno, de PP, independientes y Ganemos, cueste a las arcas municipales casi un 90 por ciento más.

Así consta en dicho manifiesto, consultado por Europa Press, que fue leído este pasado jueves por la tarde en una concentración en que se dieron cita alrededor de cien personas de este pueblo de unos 5.600 habitantes.

En el texto, se pone de relieve que el alcalde de Órgiva, Raúl Orellana (PP), "se ha puesto el sueldo máximo que le permite la ley", esto es 47.759 euros, lo que le "ha colocado en números absolutos en el quinto lugar", sin contar con el de la capital, de los regidores mejor pagados de la provincia, tras Motril, Maracena, Armilla y Loja.

Además, "todos y cada uno de los concejales se han liberado a ese máximo marcado por la legislación vigente, dos de ellos al cien por cien y los otros al 50 por ciento", han indicado desde la plataforma, que ha calculado que se ha pasado de un coste salarial total de unos 35.000 a unos 300.000 euros, y cuyos representantes han pedido "consensuar un baremo que se ajuste a las condiciones socio-económicas del municipio y que sea respetado por todos los partidos políticos".

Sobre este mismo tema, en una nota de prensa, la portavoz del Grupo Municipal del PSOE de Órgiva, María Ángeles Blanco, ha denunciado el acuerdo plenario alcanzado este pasado jueves, que permite que concejales del equipo de gobierno "tengan compatibilidad para ejercer y cobrar al menos dos sueldos, uno de ellos público por su actividad política municipal y el otro por ejercer su actividad privada".

Es una circunstancia "éticamente bochornosa", según Blanco, que además ha considerado "inadmisible" el hecho de que "seis de los siete concejales del equipo de gobierno" pretendan con esta medida "dedicarse al Ayuntamiento y a otras actividades privadas, especialmente cuando alguno de ellos tiene la dedicación exclusiva".

"Un extremo que el alcalde del PP debe aclarar inmediatamente a la ciudadanía que no comparte y no entiende esta duplicidad de sueldos, como demuestra la plataforma ciudadana creada", ha indicado la anterior alcaldesa, que ha defendido que el dinero público "debe usarse con criterios razonables y no para quien pretende recibir otro sueldo ajeno al municipal".

El PSOE ha indicado que el montante de los salarios de esta corporación municipal asciende a 214.916 euros anuales frente a los 26.200 euros que percibía el anterior equipo de gobierno socialista.

"El PP demuestra una vez más su falta de sensibilidad social y el poco interés que le tienen al municipio", ha insistido Blanco, para quien rgiva "no necesita ni siete liberaciones ni representantes que hagan de la política una forma de vida para enriquecerse". Por último, ha censurado que el pacto político para "desalojar al PSOE de la Alcaldía lo esté pagando la ciudadanía".