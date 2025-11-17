Plataforma por la Sanidad Pública de Fernán Núñez (Córdoba) llega a 150 concentraciones por la mejora de centro de salud

Una concentración de la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública de Fernán Núñez. - PLATAFORMA POR LA SANIDAD PÚBLICA DE FERNÁN NÚÑEZ

FERNÁN NÚÑEZ (CÓRDOBA), 17 (EUROPA PRESS)

La Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública de Fernán Núñez (Córdoba) convoca, desde abril de 2023, concentraciones todos los lunes en el centro de salud de la localidad y, con la de este lunes, 17 de noviembre, han alcanzado las "150 concentraciones realizadas, con una afluencia frecuente de entre 100 y 200 personas", para exigir, entre otras cosas, que "se cumpla cuanto antes el compromiso de ampliar y mejorar dicho centro de salud".

Así lo ha indicado la plataforma en una nota en la que ha detallado que dichas obras fueron "anunciadas ante la prensa en julio de 2021 por María Jesús Botella, delegada de Salud en Córdoba, y Antonio Repullo, delegado del Gobierno" andaluz en ese momento, "en las mismas puertas del centro de salud".

Las mismas obras, han señalado, "también se anunciaron ante la prensa en noviembre de 2021, en la presentación del proyecto de presupuestos de la Junta de Andalucía para 2022 en Córdoba, por parte de Jesús Aguirre, entonces consejero de Salud, unos meses antes de las elecciones de 2022". Sin embargo, "luego no se llevaron a cabo, ni en 2022, ni en años posteriores, hasta hoy, que seguimos esperando".

En este contexto, desde la plataforma han señalado que "ahora, de nuevo, se han anunciado dichas obras en la presentación del proyecto de presupuestos de la Junta de Andalucía para 2026 llevada a cabo en Córdoba el pasado 29 de octubre por Adolfo Molina", delegado del Gobierno andaluz, y donde, "entre las inversiones para la provincia, se incluyen las obras de ampliación del Centro de Salud de Fernán Núñez".

Así las cosas y para concluir, desde la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública de Fernán Núñez han expresado que "esperamos que no se trate otra vez solo de una promesa en precampaña electoral, porque además de una tomadura de pelo, mostraría un desprecio por todo el pueblo de Fernán Núñez".