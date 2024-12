Plataforma por Solera (Jaén) valora que el agua vuelva al grifo "29 meses después" y trabaja por una solución definitiva

SOLERA (JAÉN), 23 (EUROPA PRESS)

La Plataforma Ciudadana Por Solera ha valorado que, "29 meses después del primer corte de agua", el sondeo municipal que abastece a la población "vuelve a funcionar cumpliendo todos los requisitos administrativos y legales". No obstante, seguirá trabajando por una solución definitiva que no dependa de "un acuífero que irreversiblemente se agota ante la sequía y la sobreexplotación".

Así lo ha indicado en un comunicado después de que la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) haya autorizado este lunes la concesión de aguas públicas en esta pedanía de Huelma, de modo que se "viene a hacer justicia con un pueblo que ha estado sufriendo la falta de un suministro de agua potable en condiciones por diversos problemas y errores administrativos".

La portavoz, Ana María Rodríguez, ha indicado que la plataforma ha estado participando en este proceso junto con el Ayuntamiento de Huelma y la CHG. Agradeciendo el "esfuerzo e implicación de cada uno de los responsables políticos y trabajadores", ha recordado también que seguirán "trabajando para que no se repitan los problemas", con una "solución definitiva" que evite estar sin agua en los grifos, "como en estos dos años y medio intolerables"

Al respecto, ha explicado que, desde el julio de 2022, Solera ha sufrido restricciones en el suministro de agua potable ante la imposibilidad de utilizar el pozo municipal que lo abastecía. El Ayuntamiento de Huelma inició en 2018 el proceso de regularización de dicho sondeo y la autorización a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) para la reperforación del pozo.

"Desde entonces, en un procedimiento administrativo anormalmente largo, cruce de acusaciones entre las dos administraciones implicadas, el suministro de agua a los vecinos se ha producido durante unas horas al día, alternando con épocas de varios días sin nada de agua", ha explicado.

Por ello, los vecinos y se movilizaron y se reunieron con diferentes administraciones y representantes públicos, que "deberían haber encontrado soluciones urgentes y extraordinarias para remediar la situación mucho antes". En este punto, ha destacado que, si desde 2018 se tiene conocimiento del problema y desde 2022 han estado sin agua, "significa que no se ha hecho todo lo posible".

Rodríguez ha añadido que "estas últimas semanas, desde el precinto del nuevo pozo por unas irregularidades en el procedimiento", han "estado en permanente contacto con las administraciones implicadas", buscando soluciones e intentando que la solución llegara lo antes posible para "poder desterrar de una vez por todas la imagen de las cisternas que llegan desde Huelma diariamente" para abastecer de agua.

"Por fin, se ha conseguido, con un trabajo coordinado y centrándose en el objetivo y no en el enfrentamiento", ha valorado, no sin reivindicar que es "una victoria de todos los solereños" y de quienes los han apoyado.

En todo caso y tras esperar que "no surjan nuevos inconvenientes", desde la plataforma se ha hecho hincapié en que, "de cara al futuro, esta no puede ser la solución definitiva a la falta de agua. "Si todo empezó por la precaria situación del sondeo, cuyo nivel ha descendido año tras año, desgraciadamente esto no va a cambiar", ha comentado.

Así las cosas, han defendido la necesidad de encontrar alternativas. "No queremos que el suministro de agua a Solera se mantenga en la incertidumbre, dada la situación legal y administrativa peculiar del sondeo y, sobre todo, porque vamos a seguir dependiendo de un acuífero que irreversiblemente se agota ante la sequía y la sobreexplotación", ha manifestado Rodríguez.