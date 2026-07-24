La Plataforma Stop Biometano traslada su rechazo a la macroplanta de Baena (Córdoba) a todos los grupos municipales

Concentración del día 25 de junio contra la macroplanta de biometano en Baena. - PLATAFORMA STOP BIOMETANO

BAENA (CÓRDOBA), 24 (EUROPA PRESS)

La Plataforma Stop Biometano de Baena ha concluido su ronda de contactos con todos los grupos políticos representados en el Ayuntamiento de dicho municipio cordobés, que comenzó el 2 de julio con Vox y ha terminado el 22 de julio con la alcaldesa, María Jesús Serrano, y el PSOE, para trasladarles su rechazo a la macroplanta que se prevé en el término de la localidad.

La plataforma ha destacado en una nota que "el escenario político ha cambiado respecto a los primeros meses del debate sobre el proyecto" y considera que "el rechazo ciudadano a la macroplanta ha comenzado a extenderse también al ámbito institucional", a raíz de las reuniones con los grupos.

Como conclusión de esta ronda, han resaltado que "todas las formaciones han expresado, con distintos matices o puntos de vista, su rechazo a la instalación de la macroplanta de biometano proyectada", a la vez que "hay una disposición igualmente abierta a mantener un canal de comunicación entre la institución municipal, que también tiene competencias de índole urbanística en la tramitación del proyecto, y la plataforma, como representante de la sociedad civil en este tema, para el traslado de las novedades que se produzcan".

Asimismo, han valorado que "el consejo rector de una de las cooperativas olivareras de Baena, Nuestra Señora de Guadalupe, ha acordado rechazar la petición formulada por Oleícola El Tejar para emitir un certificado de apoyo institucional al proyecto de construcción de ocho plantas de biometano, al entender que se trata de una cuestión que debe ser sometida al parecer de la asamblea general". "Una medida de transparencia que aplaudimos y que deseamos se generalice", han expresado.