La Plataforma del Voluntariado de Córdoba organiza las I Olimpiadas Intergeneracionales desde el 20 de septiembre

CÓRDOBA 24 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma del Voluntariado de Córdoba organiza las I Olimpiadas Intergeneracionales de Córdoba, una iniciativa que pretende fomentar relaciones entre personas de diferentes edades en la ciudad. Ya está abierta la inscripción de los equipos a las Olimpiadas, hasta el 18 de septiembre o hasta completar las plazas disponibles. Y la primera prueba será el 20 de septiembre, en el Jardín Botánico de la capital, en horario de mañana.

Según informan desde la plataforma, las pruebas se presentarán como una competición amistosa entre equipos compuestos por personas de todas las edades, desde la infancia hasta personas mayores de Córdoba.

Cada equipo deberá superar una serie de pruebas que se desarrollarán tanto en un evento inicial presencial, que será el grueso de la competición, como en su día a día, mediante retos accesibles, creativos y adaptados a las capacidades de todas las personas participantes, buscando la unión del grupo y el fomento de la realización de actividades intergeneracionales.

Se pueden consultar las bases de participación y la inscripción de equipos en la web de la entidad ('www.voluntariadodecordoba.org').

En concreto, esta actividad forma parte del proyecto 'Entre Jóvenes y Sabias', financiado por la Delegación de Servicios Sociales del Ayuntamiento, que busca fortalecer la cohesión social, combatir la soledad no deseada, derribar barreras generacionales y fomentar una ciudad más participativa, solidaria y humana.

La Plataforma del Voluntariado de Córdoba desarrolla acciones con personas mayores de 65 años desde el año 2023, cuando desarrolló un proyecto centrado en el impulso del voluntariado en personas de estas edades, y que sigue vigente hasta la actualidad, con el objetivo de que las personas que se incorporen al mismo sean parte activa de la transformación del entorno, a través del voluntariado, así como se fomenten relaciones interpersonales que contribuyan a prevenir la soledad no deseada.