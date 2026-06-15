La playa de interior de La Breña abre la temporada con una mejor accesibilidad debido al aumento del agua embalsada

La playa de interior de La Breña. - AYUNTAMIENTO DE ALMODÓVAR DEL RÍO

ALMODÓVAR DEL RÍO (CÓRDOBA), 15 (EUROPA PRESS)

La playa de interior de La Breña, ubicada en la localidad cordobesa de Almodóvar del Río y que ha obtenido la Bandera Azul por quinto año consecutivo, ha abierto este lunes sus puertas de manera oficial con una mejor accesibilidad, debido al aumento del agua embalsada, y con todos los servicios y comodidades para paliar las altas temperaturas del verano.

Según ha indicado el Ayuntamiento en una nota, se trata de una zona de unos 160 metros de longitud junto al Centro de Actividades en la Naturaleza la Breña II que está acondicionada con 19 sombrillas, tres pantalanes de acceso y una ducha para aliviar el calor en la época estival, además de contar con puesto de socorro y socorristas (de 12,00 a 20,00 horas) para ofrecer al visitante un baño lleno de garantías y seguridad.

El alcalde de la localidad, Ramón Hernández, considera que "el éxito de la playa de La Breña y su Bandera Azul es fruto del trabajo de los técnicos municipales que han hecho posible, un año más, este reconocimiento, además de contar con un entorno envidiable para la práctica de actividades de ocio en remojo y en plena naturaleza".

El entorno cuenta con aparcamiento gratuito y una amplia oferta gastronómica, además de ofrecer la posibilidad de disfrutar con numerosas actividades acuáticas (alquiler de kayaks, hidropedales, barco solar o hinchables acuáticos, entre otros) que complementan toda la oferta del arenal.

Este pequeño oasis está situado junto al Centro de Actividades en la Naturaleza La Breña II. Cabe señalar que en la zona acotada con boyas para el baño no podrán acceder las mascotas ni pescar por cuestiones de higiene y seguridad, tal y como establece la normativa que regula todas las playas distinguidas con Bandera Azul.