La Plaza de Santa María acogerá proyecciones navideñas de videomapping en 3D en la fachada del Ayuntamiento de Jaén

Archivo - Fachada del Ayuntamiento de Jaén donde se proyectará el videomapping - AYUNTAMIENTO DE JAÉN - Archivo
JAÉN 16 Dic. (EUROPA PRESS) -
la Plaza de Santa María acogerá el próximo viernes la proyección de un videomapping en 3D en la fachada del Ayuntamiento de Jaén sobre el nacimiento de Jesús en Belén. Será un espectáculo que podrá ser disfrutado en cuatro horarios diferentes --a las 19,00, 20,00, 21,00 y 22,00 horas-- y que está organizado por el Patronato Municipal de Cultura .
Desde Cultura se ha informado que el videomapping navideño es una forma "innovadora y creativa" de celebrar la Navidad, utilizando tecnología avanzada para ofrecer "un espectáculo impresionante que sorprenderá a todas las personas de todas las edades, con un sonido envolvente que proporcionará al público una experiencia inmersiva".
Este videomapping está creado por la empresa jiennense Global Show, experta en recrear este tipo de espectáculos con una técnica innovadora que juega con las dimensiones en todo tipo de presentaciones.
De esta forma, la capital jiennense contará esta Navidad por vez primera con un espectáculo de estas características. Se utilizarán varios proyectores en 4k que recrearán realidad virtual, que se sumará al sonido envolvente.
Las proyecciones tendrán una duración aproximada de 14 minutos y se irán proyectando cada hora punta desde las 19,00 horas y hasta las 22,00 horas.