La plaza de toros de Jaén acoge el 3 de octubre un espectáculo de música electrónica encabezado por el DJ Aarón Sevilla

Presentación del espectáculo. - AYUNTAMIENTO DE JAÉN

JAÉN 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

La plaza de toros de Jaén acogerá el 3 de octubre el espectáculo 'Afrodise' de música electrónica con un cartel encabezado por el DJ y productor mexicano Aarón Sevilla, una "referencia internacional" del género, junto a artistas de la escena española.

Este evento, que nace de la unión de la recién creada promotora Capeo con Afrodise, una reconocida marca internacional de música electrónica y que "situará a Jaén en el mapa de los grandes acontecimientos mundiales".

Así lo ha indicado la concejala de Cultura y Turismo, María Espejo, durante la presentación de esta cita, junto al propio Aarón Sevilla y el director artístico de Capeo, Luis López. También han asistido los promotores, Eduardo Garrido e Ignacio Herreros; Nazario Moreno, director de Marketing y diseño; Pedro Jesús Camacho, director de departamento audiovisual e imagen y Jesús Moreno, según ha informado el Ayuntamiento.

La edil ha valorado que "gente de la tierra apueste por Jaén" y ha trasladado "la mano tendida del Patronato Municipal de Cultura". "Juntos podemos ser más fuertes y consolidar la capital de Jaén como una ciudad turísticamente atractiva para visitar tanto por su patrimonio monumental y paisajístico, como por su oferta cultural con espectáculos de primer nivel como éste sin tener que desplazarnos a otras ciudades", ha dicho.

Espejo ha apuntado que esta propuesta, enmarcada en la preferia de San Lucas, "dará para mucho porque serán diez horas ininterrumpidas de música, desde las cuatro de la tarde hasta las dos de la madrugada", y ha animado a sumarse a ella.

El director artístico ha agradecido el apoyo institucional del Patronato de Cultura y de otras firmas como Construcciones Calderón que también respaldan el evento. "Capeo es un sueño hecho realidad que parte de unos amigos y es una ilusión increíble estar con este gran evento el 3 de octubre en esta plaza de toros de Jaén", ha comentado.

La jornada, con diez horas de música, tiene una pretensión clara: ofrecer una producción musical sólida basada en la fusión de nuestras raíces con la música electrónica. Para lograrlo la iluminación será una parte fundamental del espectáculo, diseñada para evolucionar y transformar el recinto.

"La evolución visual acompañará a un transición musical muy definida; arrancaremos con ritmos mas frescos y comerciales y conforme caiga la tarde, el sonido de la fiesta evolucionará hasta sumergirnos en el Afro House fusionado con nuestro folklore flamenco del maestro Aarón Sevilla", ha explicado.

El DJ mexicano se ha mostrado "muy agradecido por hacer que esto sea posible". "Es un sueño hacer este evento que es mío propio en una plaza de toros", ha señalado, no sin apuntar que 'Afrodise' "es una fusión de culturas de todo el mundo con ritmos tribales del afrohouse".

Ha aludido, además, a sus inicios y ha recordado que hace unos años vino a España a pinchar y se me fusionó con artistas de aquí, aunque en realidad lo que hace "es fusionar culturas de todo el mundo con los ritmos trivales".

Sobre Jaén, ha recalcado la producción visual realizada en este espectáculo, que también contará con cantantes en vivo que interpretarán canciones que produjo con ellos, "algunas de ellas originales y otras covers de canciones folklóricas de España como 'Ilusiones', de los Chichos, 'la Saeta', entre otras".

Las entradas se pueden adquirir a través de los enlaces de las redes sociales de @afrodise, @capeo.music y @aaronsevillamx. La primera tanda de entradas que se puso a la venta se cubrió en muy poco tiempo. Esta tarde se inicia la venta de la segunda tanda de entradas y el jueves 25 de junio se abrirá el cupo total.