El Pleno del Ayuntamiento de Granada acuerda reforzar una respuesta coordinada frente a los robos de cableado

Archivo - Cableado robado cobre. Archivo. - EUROPA PRESS/POLICÍA NACIONAL - Archivo

GRANADA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Ayuntamiento de Granada ha acordado reforzar una respuesta coordinada de las administraciones competentes ante la reiteración de sustracciones de cableado que se vienen produciendo en distintos puntos de la ciudad y que han provocado daños en la red de alumbrado público y dejado a vecinos de diferentes barrios sin servicio.

Así, la declaración suscrita por todos los grupos a propuesta del equipo de gobierno plantea la necesidad de intensificar las actuaciones que corresponden tanto al Gobierno de España, a través de la Policía Nacional, como al Ayuntamiento de Granada, mediante la Policía Local y los servicios municipales responsables del mantenimiento y protección de la red de alumbrado público.

El portavoz del equipo de gobierno, Jorge Saavedra, ha señalado que la unión de todos los grupos en esta declaración institucional demuestra la importancia de "ir de la mano todas las administraciones y entidades para abordar un problema que está afectando a distintos barrios de Granada y que tiene consecuencias directas para nuestros vecinos".

La iniciativa exige al Gobierno de España que refuerce, de manera inmediata, la presencia y los medios de la Policía Nacional en las zonas afectadas y anuncia la convocatoria con carácter urgente la Junta Local de Seguridad para evaluar las medidas adoptadas y acordar nuevos refuerzos.

El pleno ha puesto en valor el trabajo que viene desarrollando la Policía Nacional, la Policía Local y los servicios municipales frente a estos hechos a través de dispositivos específicos de prevención e investigación que han permitido la identificación y detención de presuntos autores de sustracciones de cableado.

Igualmente, ha puesto el foco en que la reiteración de estos hechos y sus consecuencias sobre la prestación de un servicio público esencial hacen necesario mantener y reforzar esta colaboración entre administraciones y cuerpos policiales, con el objetivo de mejorar la prevención, la vigilancia, la investigación y la protección de las infraestructuras afectadas.

La declaración contempla también el refuerzo, dentro del ámbito de las competencias municipales, de las actuaciones frente a la sustracción reiterada de cableado desde las distintas áreas implicadas, algo que ya se está haciendo por parte del área de Mantenimiento con medidas para mejorar la protección de arquetas, canalizaciones e instalaciones de la red de alumbrado público y para dificultar el acceso al cableado y proteger las infraestructuras, con especial atención a aquellos puntos en los que se han producido reincidencias.

Estas actuaciones se suman al establecimiento de protocolos ágiles para poder actuar con rapidez ante nuevas incidencias y garantizar condiciones de seguridad provisionales mientras se completa la reposición de las instalaciones dañadas.

La declaración recoge igualmente el compromiso de intensificar desde la Policía Local las actuaciones preventivas, de vigilancia y colaboración que legalmente le corresponden, manteniendo la coordinación con la Policía Nacional y con el resto de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, y dirigidas también a investigar los posibles canales de recepción, almacenamiento, transporte y comercialización del cable sustraído.

En este sentido, exige también al Gobierno de España que estudie las modificaciones legislativas necesarias para reforzar y endurecer la respuesta penal frente a este tipo de conductas.

"Estamos actuando también desde nuestras competencias, porque la protección de las instalaciones municipales y la rápida recuperación del alumbrado forman parte de nuestra responsabilidad.

Tenemos que trabajar para que cada robo no se traduzca únicamente en una nueva reposición, sino también en una mejora de las medidas de protección de los puntos más vulnerables", ha apostillado Saavedra, quien ha recordado que, a las molestias y problemas que las sustracciones ocasionan a los vecinos, se suma el impacto económico que están teniendo sobre las arcas municipales, concretamente de 391.180,13 euros a fecha de 23 de septiembre, debido a la necesidad de reponer el cableado y reparar los daños provocados en la red de alumbrado público.

"Estamos hablando de cerca de 400.000 euros de recursos públicos que se están destinando a reparar los daños ocasionados por estos robos. Es un esfuerzo económico que tenemos que seguir haciendo para garantizar el servicio, pero también debemos trabajar para reducir al máximo la reincidencia y proteger mejor las instalaciones", ha aseverado.