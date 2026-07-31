El pleno del Ayuntamiento de Jaén despide como concejales a Agustín González (PP) e Isabel Cano (PSOE)

Imagen del último pleno de Agustín González (PP) e Isabel Cano (PSOE) como concejales - AYUNTAMIENTO DE JAÉN

JAÉN 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

El pleno ordinario de julio del Ayuntamiento de Jaén ha traído las despedidas de Agustín González (PP) e Isabel Cano (PSOE) como concejales de la Corporación. Hasta ahora González era el portavoz del PP en el Ayuntamiento, mientras que Cano era la edil responsable de Comercio, Mercados y Consumo.

Agustín González ha renunciado a su acta tras ser nombrado director general de Andalucía Global, adscrito a la Vicepresidencia primera y Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía.

González --alcalde de Jaén hasta enero de 2025 cuando fue desalojado de la Alcaldía por una moción de censura suscrita por PSOE y Jaén Merece Más-- se ha despedido del pleno agradeciendo el trabajo de sus compañeros, de la oposición y de los funcionarios, al tiempo que ha pedido disculpas por los "errores" que haya podido cometer en su paso por el Consistorio.

La portavocía del PP en el Ayuntamiento de Jaén pasa a ser asumida por el concejal Antonio Losa, que ha dicho afrontar esta nueva etapa con el compromiso de "trabajar intensamente por Jaén y por todos los jiennenses".

Losa ha apuntado que habrá continuidad en el trabajo desarrollado por su grupo, "redoblando el esfuerzo y manteniendo una presencia constante en la calle para conocer y atender las necesidades de la ciudad".

Asimismo, ha subrayado que el Grupo afronta este periodo con Isabel Azañón designada candidata del PP a la Alcaldía de Jaén, "una persona muy conocida, con una amplia experiencia municipal, que conoce a la perfección el Ayuntamiento y la realidad de la ciudad". A ello ha sumado "el excelente grupo humano que conforman los actuales concejales, que trabajarán como hasta ahora, día a día, a pie de calle, para atender las necesidades de la capital".

Por su parte, Isabel Cano, que abandona el Consistorio por cuestiones laborales, en su despedida ha deseado "lo mejor a quienes continuarán con esta responsabilidad", al tiempo que ha dado las gracias a todos los colectivos con los que ha trabajado durante su etapa en el Ayuntamiento, desde asociaciones de comerciantes y comercios, profesionales de la venta ambulante, y asociaciones y colectivos de defensa de los animales, incluidas los responsables y gestoras de colonias felinas, entre otros.

"Sobre todo, gracias a todos los ciudadanos y ciudadanas de Jaén. Ha sido un honor haber tenido la oportunidad de trabajar como concejala, cada día, por nuestra ciudad", ha dicho Cano.

SIGUIENTES EN LA LISTA

En el caso de Agustín González, el siguiente en la lista llamado a entrar como concejal del PP en el Ayuntamiento de Jaén es Manuel Palomares, aunque todavía no está confirmada su regreso al Ayuntamiento. Palomares ya tiene experiencia como concejal en el Ayuntamiento de Jaén.

Por su parte, en la candidatura del PSOE, la persona que por lista entraría en el Ayuntamiento es Javier Matías, aunque igualmente, todavía no se ha cerrado esta cuestión.