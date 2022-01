El pleno de la Diputación de Granada aprueba los Planes de Obras y Servicios con una inversión de 21,8 millones de euros

GRANADA, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Granada ha aprobado este jueves por unanimidad en el pleno los Planes Provinciales de Obras y Servicios para 2022-2023, con una inversión de 21.817.569 euros, de los cuales, la institución provincial aporta 18,9 millones y las entidades locales el resto.

De esa cantidad global, 14,4 millones de euros se destinarán a los proyectos gestionados por los propios municipios y 7,3 millones a aquellos que ejecute la Diputación. Con la aprobación definitiva de este plan, la institución provincial anticipará el 75 por ciento de la inversión prevista para la ejecución de los proyectos a todos los ayuntamientos que han solicitado gestionar ellos mismos sus planes.

Serán, concretamente, 9.180.796 euros de los 14.437.600 que contempla el presupuesto para las obras que ejecutan los ayuntamientos los que la Diputación adelantará a los municipios que opten por la autogestión. El resultado de este sistema es que dos tercios de los ayuntamientos han elegido contratar y dirigir sus obras, mientras que el 25 por ciento restante deja en manos de la institución provincial la gestión y desarrollo de los planes.

Se trata de la segunda convocatoria que se pone en marcha con el reglamento que la Diputación aprobó en 2020, que persigue, como objetivos fundamentales, reforzar la autonomía de los consistorios tanto en la gestión de las inversiones como en el destino de los planes y hacer de este recurso "una herramienta útil y adaptable a las circunstancias de cada momento, al permitir que sea cada convocatoria de Planes Provinciales la que regule cómo se ha de llevar a cabo", según ha explicado el vicepresidente tercero y diputado de Obras Públicas y Vivienda, José María Villegas.

De este modo, cada municipio puede decidir dónde destina sus planes sabiendo de antemano la cantidad que le corresponde de la Diputación en función de la tipología de actuación en la que quiera intervenir, si es competencia municipal o no y, en el caso de serlo, si la dotación de ese servicio o infraestructura está o no por debajo de la media provincial. Asimismo, cada ayuntamiento es libre de elegir a quién contrata y quién dirige sus obras, además de decidir si cofinancia o no las intervenciones que se van a ejecutar.

José María Villegas ha señalado la importancia de la inversión en obra pública como acelerador de la recuperación económica, especialmente en el escenario dibujado por la crisis del COVID, y ha destacado que "la agilidad en la aprobación de esta convocatoria, a disposición de los ayuntamientos antes que ninguna otra anterior, es crucial para alcanzar ese fin".

PLAN DE IGUALDAD

El pleno también ha aprobado, con el apoyo de todos los grupos políticos salvo Vox, el Plan de Igualdad de la Diputación y sus organismos autónomos, que se asienta en la política de la institución provincial de integrar la igualdad entre hombres y mujeres en su gestión y dar respuesta a la normativa vigente.

El plan, que sido consensuado con los representantes de los trabajadores, incluye un diagnóstico de la situación y establece objetivos generales y específicos. Entre ellos, promover la presencia equilibrada de ambos sexos en todas las áreas profesionales, fomentar la formación en igualdad y una cultura organizativa que favorezca la corresponsabilidad familiar.

En la sesión se ha aprobado, además, una declaración institucional apoyada por todos los grupos por la que la Diputación acuerda solicitar al Gobierno la designación de Granada como sede del Centro Nacional de Inteligencia Artificial y también como sede de la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial, cuya creación está contemplada en los presupuestos estatales para 2022.

El pleno ha aprobado una segunda declaración institucional a favor de la donación de sangre y de médula ósea. En la iniciativa, la corporación provincial destaca que el 15 de febrero se celebra el Día Internacional de Lucha contra el Cáncer Infantil y muestra su apoyo a la Asociación Héroes hasta la Médula y a su proyecto 'Dona médula y sangre y serás mi héroe', que llevará a cabo de forma voluntaria en los colegios de la provincia.

En la declaración institucional, la Diputación manifiesta su solidaridad con los menores y sus familias afectados por estas enfermedades y declara su compromiso de contribuir a la donación de sangre y médula ósea. También muestra su apoyo a la investigación, aboga por impulsar acciones para informar a la población de que es fácil salvar vidas donando sangre y médula ósea y solicita a los ayuntamientos de la provincia que se sumen a la declaración.