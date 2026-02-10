El pleno de Güéjar Sierra (Granada) aprueba pedir la declaración de zona catastrófica

Afección del temporal visto desde el puente de la Fabriquilla - AYUNTAMIENTO

GÜÉJAR SIERRA (GRANADA), 10 (EUROPA PRESS)

El pleno del Ayuntamiento de Güéjar Sierra (Granada) ha aprobado, por unanimidad, la solicitud de declaración de zona gravemente afectada por emergencia de protección civil, la figura conocida anteriormente como zona catastrófica, tras realizar una primera valoración de los daños registrados como consecuencia del tren de borrascas que ha asolado España durante los últimos días.

El alcalde de Güéjar Sierra, Jose Robles (PP), ha felicitado en una nota de prensa este martes a los trabajadores municipales por el sobreesfuerzo realizado en la última semana "demostrando, una vez más, que están muy por encima de las circunstancias" y ha subrayado que "los servicios básicos del Ayuntamiento no se han visto afectados en ningún momento". "A pesar de la dureza de la situación, podemos decir que, a día de hoy, no se han producido daños personales y los materiales serán reparados más pronto que tarde", ha añadido.

La encargada de desgranar cómo ha afectado el temporal de lluvias y vientos a Güéjar Sierra ha sido la portavoz del gobierno local, Elisabeth García, quien se ha referido a la "situación de fragilidad extrema" que se está viviendo debido a la ubicación del municipio, donde se encuentra el embalse de Canales y por el que discurren distintos ríos.

"El aumento del caudal, por el deshielo y las incesantes precipitaciones, ha afectado a las infraestructuras hidráulicas, conexiones y accesos", ha apuntado. Como ejemplo, ha señalado el aislamiento viario, ya que la carretera provincial GR-3200 llegó a sufrir un corte total debido a varios desprendimientos, lo que obligó a suspender el transporte metropolitano y escolar, que aún no se han restablecido, y dificultó servicios como el médico y el farmacéutico.

La agricultura, la ganadería y el turismo, motores de la economía local, se han visto igualmente golpeados, a causa de la rotura de conexiones como el puente del Molino del Coto, que "impide acceder a fincas agrícolas y explotaciones ganaderas", han detallado desde el consistorio. En concreto, se estima que hay 2.942 cabezas de ganado afectadas por el corte total y 1.525 que sufren un corte parcial.

En el acceso al Valle del Genil, se ha perdido la conexión con la Vereda de la Estrella, a la altura del Barranco de San Juan, debido a que el torrencial de agua ha arrasado con el puente que los conectaba.

La Vía Verde del Tranvía de la Sierra se encuentra cortada por desprendimientos y establecimientos como Casa Chiquito, El Charcón y La Fabriquilla han sufrido daños severos, pero aún complicados de cuantificar porque la crecida del río se mantiene.

"Los puntos de mayor siniestralidad tras el temporal son, sin duda, los primeros metros de la Carretera de Hazallanas y el camino de acceso a la estación depuradora, que bordean el puente de la Fabriquilla y que han protagonizado estos días un vídeo viral en el que se llegó a señalar falsamente que se había caído la Central Hidroeléctrica de Endesa, cuando esta estructura permanece intacta", ha concluido el alcalde.

BALANCE DE DAÑOS EN ÍLLORA

También en la provincia de Granada, el Ayuntamiento de Íllora ha informado este martes de que ha realizado un primer balance de los daños provocados por el reciente temporal de lluvias y viento que ha afectado al municipio en los últimos días, especialmente a infraestructuras viarias y caminos rurales, manteniendo activo el operativo municipal ante la previsión de nuevas precipitaciones.

El alcalde de Íllora, Antonio Salazar (PP), ha señalado que "los principales efectos del temporal se han concentrado en carreteras y caminos rurales, con numerosos deslizamientos de tierra, hundimientos de calzada y cortes de vías que conectan el municipio con localidades cercanas". Aunque también se han registrado incidencias en algunas viviendas, estas han sido de carácter leve, con bajos anegados por pequeñas acumulaciones de agua.