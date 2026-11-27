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JAÉN 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Ayuntamiento de Jaén ha aprobado delegar en la Diputación de Jaén la prestación del servicio de control de vectores del virus del Nilo.

El concejal Francisco Lechuga ha explicado que la ciudad se encuentra desde 2025 en un nivel de riesgo medio, dentro de la clasificación establecida en Andalucía, aunque "hasta el momento no se han detectado casos".

Asimismo, ha explicado que la aprobación, formulada por vía de urgencia en el pleno, permite "responder a las directrices de vigilancia establecidas por la autoridad sanitaria autonómica y permite regularizar la prestación del servicio".

Sin embargo, no ha salido adelante la reorganización del autobús urbano planteada por el gobierno local (PSOE-Jaén Merece Más) al no aprobarse la urgencia del punto. El punto regresará al pleno en diciembre.

Por otro lado, el pleno ha aprobado por unanimidad la concesión de la Medalla de Oro a Diario Jaén, con motivo de la conmemoración del 85 aniversario de este periódico. El acto institucional para su entrega ha quedado fijado para el próximo 17 de diciembre, en el Nuevo Teatro Infanta Leonor, a las 19,00 horas.

Otro de los puntos aprobados en pleno por unanimidad ha sido el acuerdo para la instalación de una placa conmemorativa en homenaje al doctor Ernesto Herrera García. Se colocará en la fachada del edificio situado en la calle Reyes Católicos, 1.