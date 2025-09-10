Podemos acusa a la Junta de iniciar el curso escolar con "asignaturas pendientes y malas notas"

SEVILLA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La diputada autonómica de Por Andalucía y secretaria institucional de Podemos Andalucía, Alejandra Durán, ha denunciado este miércoles que el Gobierno autonómico del PP-A "inicia el curso escolar con asignaturas pendientes y malas notas".

En una nota, Durán ha acusado a la Junta de estar "llevando a cabo un ataque integral contra la educación pública andaluza a todos los niveles, con recortes presupuestarios, con supresión de plazas y con una reducción y precarización de las plantillas del personal tanto docente como no docente".

Para Durán "se ve una clara intencionalidad de seguir favoreciendo a la enseñanza privada y concertada".

La diputada autonómica ha señalado que "la expulsión del sistema educativo de más de 3000 interinos, supresión de cientos de plazas en primaria y programas bilingües, merma en las becas de comedor y la eliminación de 1800 auxiliares de conversación.

Asimismo, Durán ha añadido que, "como ya ha pasado con la formación profesional, se han reducido enseñanzas y modalidades en la escuela oficiales de idiomas, obligando a muchísimas familias a recurrir alternativas privadas, ya que tenemos que recordar que es obligatorio ese segundo idioma para nuestros jóvenes".

Durán ha criticado el "descenso de plazas docentes" para atender a los alumnos y alumnas con necesidades especiales: "Ha quedado de manifiesto con los números que manejamos, que no se da respuesta a las necesidades del alumnado, especialmente a ese alumnado con necesidades especiales específicas, a los que de nuevo se les olvida y discrimina".

Además, se ha referido a la "ausencia de cobertura de las necesidades del alumnado con necesidades especiales y específicas donde seguimos sin una dotación presupuestaria real para la inclusión con personal cualificado".

En este sentido, Durán ha reiterado la demanda compartida por la comunidad educativa "de una bajada de ratio a todos los niveles para que realmente haya una respuesta educativa para este alumnado".