Podemos acusa a la Junta de "provocar un ERE encubierto con la expulsión de miles de docentes" en la educación andaluza

La diputada de Por Andalucía y secretaria institucional de Podemos Andalucía, Alejandra Durán, en rueda de prensa. - PODEMOS ANDALUCÍA

SEVILLA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

La parlamentaria autonómica y secretaria institucional de Podemos Andalucía, Alejandra Durán, ha acusado este jueves a la Junta de haber "provocado un ERE --expediente de regulación de empleo-- encubierto con la expulsión de miles de docentes y la pérdida de miles de puestos de trabajo en la educación pública andaluza".

Así lo ha señalado la representante de Podemos en un comunicado en el que el partido 'morado' ha advertido de la "pérdida de más de 3.000 puestos de trabajo en la educación pública andaluza". "Sólo en primaria hay una merma de 547 docentes menos, más otros 140 puestos de trabajo menos de primaria bilingüe", concretan desde el partido de Alejandra Durán.

A estas cifras se suman, según añaden, "384 docentes menos en Infantil, 326 menos en Educación Física o 120 menos en Pedagogía Terapéutica".

"Cómo veníamos advirtiendo desde el curso pasado, las oposiciones al cuerpo de docentes estaban mal diseñadas y no daban respuesta a las necesidades del sistema educativo andaluz", ha agregado Alejandra Durán, que ha criticado que "la Junta, en lugar de asegurar la estabilidad laboral exigida por la Unión Europea para el personal docente en abuso de temporalidad, ha optado por bajar la tasa de interinidad echando a docentes de sus puestos de trabajo, algunos de los cuales con diez años o más de actividad docente".

En este sentido, Durán ha afirmado que "estamos en condiciones de asegurar que este nuevo curso escolar que se inicia contará con menos docentes en todas las especialidades".

Asimismo, la dirigente de Podemos Andalucía ha censurado "el descenso de plazas docentes para atender a los alumnos con necesidades especiales", y al respecto ha considerado que "ha quedado de manifiesto, con los números que manejamos, que no se da respuesta a las necesidades del alumnado, especialmente a ese alumnado con necesidades especiales específicas, a los que de nuevo se les olvida y discrimina".

Por todo ello, Durán ha anunciado que va a exigir "explicaciones" en sede parlamentaria, y ha señalado que la consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, María del Carmen Castillo, "tendrá que aclarar cómo quiere afrontar el inicio del curso escolar con 3.000 docentes menos".

Durán ha advertido de que "el incumplimiento de la sentencia europea sobre temporalidad acarrea un problema económico y social, porque tengamos en cuenta también que las sanciones que nos pone Bruselas se pagan con los impuestos de los ciudadanos, un coste que recae sobre las arcas públicas", ha abundado.

Finalmente, la también portavoz adjunta del grupo parlamentario Por Andalucía ha subrayado que "esta situación se podría haber evitado si se hubiera atendido a las advertencias que hicimos en su momento, porque lo que ha ocurrido se debe a que las plazas ofertadas, lejos de ser de nueva creación, corresponden únicamente a plazas de reposición que el personal interino ha venido cubriendo año tras año", según ha abundado para concluir.