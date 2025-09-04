Según Save the Children, más de 62.000 adolescentes andaluces abandonarán los estudios de forma temprana

Archivo - Imágenes de alumnos del centro inaugurado hoy en Alcalá de Guadaira, a 18 de septiembre de 2024, en Alcalá de Guadaira, Sevilla (Andalucía, España). - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

SEVILLA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

A pocos días de que dé comienzo el curso escolar 2025-2026, Save the Children ha instado a realizar una reflexión sobre la importancia de acometer "medidas más contundentes" para reducir el número de jóvenes que dejan las aulas en Andalucía y el resto de España. Al respecto, ha advertido de que si no se trabaja para que se reduzca la tasa de abandono educativo temprano, de los 400.520 adolescentes andaluces que cursarán la ESO en el curso escolar 2025-26, 62.241 abandonarán los estudios de forma temprana, según las estimaciones de esta ONG. Esto supone que cuando tengan entre 18 y 24 años, estos jóvenes no habrán completado la segunda etapa de educación secundaria, ni estarán formándose para alcanzar ese nivel educativo, ha señalado.

Según los datos del Instituto Nacional de Estadística, la tasa de abandono educativo temprano --el porcentaje de jóvenes de 18 a 24 años que ha dejado los estudios sin haber obtenido al menos un título de Bachillerato o de FP-- es actualmente un 15,54% (13% a nivel estatal), cifra que supone una mejora sustantiva con respecto a hace 10 años, cuando se situaba en el 24,92% (21,9% a nivel estatal), ha recogido la organización en una nota.

"Tememos que la tasa se estanque en torno a ese 15% en los próximos años", ha asegurado el director de Save the Children en Andalucía, Javier Cuenca. A pesar de la "evolución positiva", la entidad ha señalado que España sigue por encima de la media de los países de la Unión Europea, que es del 9,5%, y sitúa a España como el segundo país con mayor tasa de abandono escolar, solo por detrás de Rumanía, país que alcanza el 16,6%.

La tasa en Andalucía es superior al de otras comunidades como Euskadi (5,02%), Comunidad de Madrid (10,52%), Comunidad Valenciana (12,88%) o Cataluña (13,73%). "Esta situación es una anomalía, al igual que lo es que España tenga las tasas de pobreza infantil más elevadas de la Unión Europa, pese a ser la cuarta economía de región. Resulta inaceptable que esta situación se mantenga, con el riesgo incluso de estancarse o ir a peor si no hay un verdadero compromiso político a nivel nacional, autonómico y local", ha añadido Cuenca.

Para Save the Children, existe una "correlación directa entre la pobreza y el abandono escolar", ya que, a su juicio, en los hogares más vulnerables se dan grandes dificultades para el acceso a recursos educativos básicos como libros, gafas o ropa, así como a actividades extraescolares, lo que "afecta directamente al rendimiento y permanencia escolar".

Según el informe, todo lo que se debe saber de PISA 2022 sobre equidad, elaborado por Esade y Save the Children, a igual rendimiento, los niños de menor nivel socioeconómico tiene casi cuatro veces más de probabilidad de repetir curso que los de mayor nivel socioeconómico.

Asimismo, la organización ha indicado que los jóvenes con mayores tasas de abandono educativo presentarán en el futuro una situación laboral más vulnerable, con mayores tasas de paro y más tiempo buscando un empleo, así como salarios más bajos, lo que desemboca en "menores niveles de satisfacción con la vida".

PROPUESTAS PARA UNA "SOLUCIÓN REALISTA"

Save the Children, al igual que apunta la OCDE, ha instado a tomar medidas como la creación de un índice de vulnerabilidad que "pueda servir para financiar adecuadamente las escuelas con mayores necesidades o la asignación de recursos a las familias en vulnerabilidad", la promoción de la formación del profesorado en educación inclusiva o la reducción de la repetición del curso a casos muy excepcionales --como cuando se da un retraso madurativo significativo, ausencias prolongadas por motivos médicos o personales o dificultades graves de aprendizaje no superadas con refuerzo--.

Dado que la población migrante tiene unas tasas de abandono escolar más elevadas, resulta "fundamental y beneficiario" para el conjunto del alumnado que también se trabaje para acabar con la segregación escolar, "evitando criterios de admisión potencialmente excluyentes, garantizando la gratuidad de todos los centros sostenidos con fondos públicos, y ofreciendo información fiable sobre los procesos de admisión a las familias más vulnerables", ha explicado.

Por ello, la entidad Save the Children trabaja para prevenir el abandono escolar desde "un enfoque integral, combinando intervención directa, innovación social e incidencia política basada en evidencia". Su objetivo es, según ha explicado, "garantizar que todos los niños tengan las mismas oportunidades de aprender y desarrollarse, sin importar su contexto".

A través de programas en cinco comunidades autónomas, la ONG ha desarrollado modelos educativos inclusivos que promueven el "éxito escolar" desde la primera infancia, creando "entornos seguros y estimulantes" que atienden todas las dimensiones del desarrollo infantil. Asimismo, colabora con las administraciones públicas para mejorar las políticas educativas y desde Impact -su Laboratorio de Innovación Social- diseña "soluciones escalables y adaptables" a distintos contextos.