PSOE-A critica que el inicio del curso escolar andaluz está marcado por "el caos y la falta de planificación y diálogo"

CÁRTAMA (MÁLAGA), 4 (EUROPA PRESS)

La secretaria de Educación del PSOE-A, Patricia Alba, ha criticado este jueves que el nuevo curso escolar que se inicia ahora estará "nuevamente marcado, como en cursos anteriores, por el caos, por la falta de planificación y, sobre todo, por la falta de diálogo y de consenso con la comunidad educativa".

En rueda de prensa en Cártama (Málaga), Alba ha criticado en referencia al nuevo decreto de escuelas infantiles que "no sólo no haya sido consensuado con el sector, sino que va a suponer que haya familias que antes no pagaban absolutamente, ni un euro, porque tenían bonificación" y ahora "van a empezar a pagar el aula matinal, el comedor o el servicio de tarde".

"Este es el primer paso para que la desigualdad comience desde la cuna", ha añadido la socialista, quien ha lamentado que la bajada de ratio anunciada por el Gobierno de Juanma Moreno comenzará a ejecutarse el próximo curso escolar; "es decir, en el año 26-27, y no terminará de llevarse a cabo hasta el curso 28 y 29".

La secretaria de Educación socialista ha subrayado que "van a pasar cuatro cursos escolares para que se baje la ratio exclusivamente en el segundo ciclo de educación infantil y nos olvidamos por completo de Primaria, de la ESO y de Bachillerato". "Una nueva desigualdad más", ha criticado.

También se ha referido a la bajada del horario lectivo de los maestros y maestras a 23 horas y media, pero ha apuntado que "ahora cuando los equipos directivos se incorporan en los centros docentes y ven que no tienen refuerzo para bajar este horario lectivo, no saben qué hacer". "Es una nueva cortina de humo del señor Moreno Bonilla", ha criticado.

Alba ha cuestionado, igualmente, que "se siguen eliminando unidades de la escuela pública y se sigue poniendo alfombras rojas a la escuela concertada" y ha lamentado que otro punto será que "Andalucía va a ser la única comunidad autónoma que no tenga auxiliares de conversación".

Por último, ha mencionado al alumnado con necesidades educativas especiales que "el curso pasado tuvo literalmente que pordiosear los recursos que por ley le corresponde", por lo que ha pedido a Moreno "que dote de los recursos que sean necesarios a la escuela pública para que estos niños y niñas se garantice la igualdad de oportunidades, porque de otra manera se estará violando su derecho a una educación inclusiva".