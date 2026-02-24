Podemos acusa a Moreno de "vender Andalucía" a trozos y dejar de legado una "situación muy complicada" para trabajadores

El candidato de Podemos a la presidencia de la Junta de Andalucía, Juan Antonio Delgado, en rueda de prensa. - PODEMOS ANDALUCÍA

SEVILLA 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Podemos a la presidencia de la Junta en las próximas elecciones andaluzas, Juan Antonio Delgado, ha acusado este martes al presidente del PP-A y del Gobierno andaluz, Juanma Moreno, de estar "vendiendo Andalucía a trocitos", así como de dejar como legado "una situación muy complicada para la mayoría de gente trabajadora".

Así lo ha señalado el también parlamentario del grupo Por Andalucía en una rueda de prensa en Sevilla para hacer balance de la actual legislatura, que vive ya sus últimos meses antes de la convocatoria de elecciones previstas para este año, según ha informado Podemos en una nota.

Juan Antonio Delgado ha alertado de un "claro retroceso" de "las principales conquistas de nuestra autonomía", y ha advertido de que la sanidad andaluza "no aguanta otra legislatura de Moreno", teniendo en cuenta que la comunidad soporta actualmente "la media más alta de toda España" en listas de espera, mientras el Gobierno del PP-A "destina más de 500 millones a la privada", según ha criticado.

En materia educativa, el representante de Podemos ha llamado la atención acerca de que "ya son seis las universidades privadas en Andalucía", que es "la comunidad donde más crecen en España", y ha advertido de que "una de las grandes asignaturas pendientes" del Ejecutivo del PP-A es "la bioclimatización de las aulas".

"Desde aquella promesa de Moreno Bonilla han pasado años, y sólo ha cumplido con el 10%", ha criticado Juan Antonio Delgado, quien ha reprochado a Moreno su "falta de interés por los andaluces", y le ha acusado de convertir Andalucía "en la sala de experimentos del PP con su modelo habitual" de "hacer negocio de lo público".

Además, el candidato de Podemos ha señalado que este "retroceso de nuestra autonomía" se traduce en que "a los andaluces les resulta más difícil vivir en sus municipios", teniendo en cuenta "la imposibilidad del acceso a la vivienda, la precariedad laboral y el modelo turístico masivo".

Delgado ha cargado así contra la Ley de Vivienda aprobada por el Gobierno de Moreno, porque "regala el suelo a promotoras privadas", y ha lamentado que, "ante la falta de iniciativas de un presidente que abandona a su gente, los andaluces tienen que lidiar con una realidad en la que casi el 50% de la población no llega" al Salario Mínimo Interprofesional (SMI).

En relación a la situación de la juventud en Andalucía, el representante de Podemos ha advertido de que "solo el 15% puede emanciparse", y ha puntualizado que, "en ese bajo porcentaje, el 58% lo hacen de alquiler, en el mayor de los casos compartido, hasta bien entrados los 30 años o incluso más".

Tras este repaso, Delgado ha subrayado que la Andalucía que "deja Moreno Bonilla" es "la que sigue liderando la tasa de paro nacional, y la que deja morir a casi 7.000 mayores esperando la ayuda de la dependencia", así como ha criticado el "falso andalucismo" del presidente de la Junta, al que ha incidido en acusar de no tener "interés real en nuestra cultura y en defender a la gente".