Podemos Andalucía cree que Moreno busca en sus "últimos" Presupuestos "maquillar siete años de privatizaciones"

SEVILLA 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

La coordinadora general de Podemos Andalucía, Raquel Martínez, ha considerado este viernes que el presidente de la Junta, Juanma Moreno (PP-A), busca en los "últimos" Presupuestos andaluces de la legislatura --correspondientes al ejercicio de 2026-- "maquillar con cifras lo que son siete años de recortes, privatizaciones y regalos fiscales a los 'ultrarricos'".

Así lo ha apuntado la dirigente de Podemos en un comunicado sobre el proyecto de ley de los Presupuestos andaluces de 2026 aprobado esta semana por el Consejo de Gobierno que preside Juanma Moreno, que, en su opinión, están "claramente marcados por el final de la legislatura, donde la propaganda electoral ocupa un papel predominante".

Raquel Martínez ha señalado que "Moreno Bonilla está utilizando los presupuestos como un instrumento de campaña, intentando responder con gestos a la movilización social que se ha levantado contra sus políticas de desmantelamiento de los servicios públicos".

"Son unos presupuestos pensados en clave electoral, no para mejorar la vida de la gente", ha afirmado la dirigente andaluza de Podemos, que ha remarcado que, "aunque anuncien una subida en sanidad, la realidad es que no la ejecutan", ya que, "a día de hoy, solo seis de cada diez euros presupuestados llegan realmente a ejecutarse".

Desde Podemos Andalucía consideran que este "bajo" nivel de ejecución "demuestra que Moreno Bonilla no las tiene todas consigo en estas elecciones" previstas para el año que viene, y que "está intentando maquillar con cifras lo que son siete años de recortes, privatizaciones y regalos fiscales a los 'ultrarricos'".

"Durante todo su mandato, el PP ha favorecido a las grandes fortunas mientras destrozaba los servicios públicos y precarizaba la vida de la mayoría social andaluza", ha aseverado Raquel Martínez, que ha augurado para finalizar que "el pueblo andaluz no va a comprar esta operación de marketing presupuestario".