Podemos Andalucía critica el "postureo" de Moreno con su mensaje de fin de año, que augura "vacío y sin soluciones"

Publicado 30/12/2019 13:32:37 CET

SEVILLA, 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

Podemos Andalucía ha criticado este lunes el "postureo" del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, por ofrecer el tradicional mensaje de fin de año desde el medio rural, concretamente en la localidad onubense de Cumbres de Enmedio, al tiempo que ha augurado que el mismo estará "vacío y sin soluciones para los andaluces".

En rueda de prensa, el responsable de la Secretaría Política y de Comunicación de Podemos Andalucía, Pablo Pérez Ganfornina, ha considerado que el jefe del Ejecutivo andaluz con este "postureo" da continuidad al "postureo de la expresidenta, Susana Díaz, y el PSOE-A", de modo que "escucharemos un discurso anunciado a bombo y platillo en todos los medios y en RTVA, desde el pueblo de menor población de la comunidad".

"Está bien que Moreno acuda al medio rural andaluz, que conozca de primera mano sus problemas, pero estaría mejor que se deje de postureo, que no cierre líneas públicas en la educación ni los centros de salud por la tarde, que se ocupe de los menores y no se quieran quitar competencias cuando habla de intervención de las cuentas, o que no cierren convenios con asociaciones que abren centros de día para mayores y dependientes", ha abundado.

Tras exigirle que se preocupe por los problemas de la gente y por buscar soluciones, Pérez Ganfornina ha avisado de que "hoy veremos un discurso vacío, sin soluciones a los problemas de los andaluces" y esto "a pesar del juego de trileros en el que han entrado el Gobierno andaluz y el PSOE-A con el Gobierno central", ya que "tanto el PSOE-A como el Gobierno de la derecha están de acuerdo en la política económica".

Igualmente, después de que el consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior, Elías Bendodo, haya asegurado que "el mejor plan de ajuste" para hacer frente a la situación financiera de la Junta es el Presupuesto del 2020, el dirigente de Podemos ha incidido en que estas declaraciones demuestran que "a pesar de los esfuerzos de propaganda de la Junta diciendo que son las cuentas más sociales de la historia, en Andalucía tenemos desde hace años un ajuste permanente contra los servicios públicos y la mayoría social".

Así, Pérez Ganfornina ha subrayado que Andalucía necesita "una política alternativa basada en blindar los servicios públicos, en asumir competencias, que no descuide a nuestros mayores y dependientes, en definitiva, otro modelo que no es el gobierno de la derecha", de ahí que exija a Moreno y Bendodo que "se dejen de postureo y se preocupen de los problemas de los andaluces".