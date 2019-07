Podemos Andalucía critica la ausencia de debate propio sobre la investidura: "Muchos" opinan como Teresa Rodríguez

Actualizado 15/07/2019 12:27:35 CET

SEVILLA, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El responsable de la Secretaría Política y de Comunicación de Podemos Andalucía, Pablo Pérez Ganfornina, ha respaldado este lunes la postura de la líder del partido en Andalucía, Teresa Rodríguez, respecto a la consulta que ha convocado la dirección de Podemos de cara a la investidura del presidente en funciones, el socialista Pedro Sánchez; un rechazo que cree que comparten "muchos" en la formación y que achaca a que el partido no ha afrontado un debate propio acerca de este momento político tras las elecciones generales del 28 de abril.

Pérez Ganfornina se ha pronunciado así en rueda de prensa, y a preguntas de los periodistas, después de que Teresa Rodríguez anunciara que no votará en la referida consulta al considerar que la pregunta que se plantea a las bases es "un verdadero insulto a la inteligencia que denota falta de confianza en los argumentos que se tienen para defender un pacto a toda costa".

"Respetamos su opinión y dice lo que muchos pensamos", ha sostenido el dirigente, que ha recordado que Podemos Andalucía pidió a la dirección del partido un debate en su seno sobre la investidura "que no se ha dado" y, además, la pregunta que ahora lanza en la consulta "no recoge todas las opciones posibles ni las políticas que se van a aplicar".

Tras defender que la líder andaluza se ha expresado así por Twitter al carecer de otros canales por los que hacerlo, Pérez Ganfornina ha defendido que "tiene todo el derecho del mundo a expresarse" y que la suya es la opinión de "muchos" pues pone el foco "en la política", que "debería ser la discusión" en este marco.

Y es que, para el partido en Andalucía, "la mejor forma de abordar la investidura era tener nosotros nuestro propio debate, pero la dirección nos dijo que no", ha lamentado.

"MASCARADA, LA DE SÁNCHEZ"

No obstante, Pérez Ganfornina también ha hecho hincapié en que la consulta de Podemos "no es lo más importante", toda vez que ha reprochado a Sánchez que utilice el debate interno de esta formación "para intentar ganar posiciones".

"Eso sí que es una mascarada", ha denunciado el responsable de la Secretaría Política y de Comunicación de la formación en Andalucía replicando al socialista, quien este mismo lunes ha asegurado que el líder de Podemos, Pablo Iglesias, dio por rotas las negociaciones con el PSOE para la investidura convocando una consulta a las bases "trucada" y que, a su juicio, es una "mascarada" que busca justificar una negativa a su investidura.

Desde Andalucía reclaman a Sánchez que se deje "de excusas" y asuma su responsabilidad tras haber sido el PSOE el partido más votado el 28A pues "tiene la cara muy dura" y "no deja de hablar de todo lo que no tendría que estar hablando" y con Cs, como ha recordado, "no tardó tanto en ponerse de acuerdo" como está tardando en las negociaciones con Podemos.

Así, cree que el candidato a la investidura "debería poner en el centro el programa y un proyecto de país que sea distinto a lo hecho hasta ahora, no hablar de sillones", como cree que lleva haciendo desde que se celebraron los comicios.

Con todo, Pérez Ganfornina ha dicho confiar en que "todo este teatro que han montado el PSOE y Pedro Sánchez no sea para, pasados unos días, abrir una negociación para pactar con el presidente de Ciudadanos (Cs), Albert Rivera, y la derecha" dado que, en su opinión, en las últimas semanas se ha demostrado que el socialista "es incapaz de llegar a acuerdos y denota una coincidencia ideológica con Cs mucho más cercana que con otras formaciones".

"Basta de máscaras, de titulares fáciles, de fotos y de sillones, hablen de política", ha exigido el dirigente andaluz de Podemos, que ha descartado que puedan repetirse las elecciones: "Se utiliza de nuevo como amenaza y arma arrojadiza para modificar la relación de fuerzas en una negociación", ha zanjado.