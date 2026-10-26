Podemos Andalucía presentará un moción en los ayuntamientos para "respaldar institucionalmente" la huelga general

La portavoz de Podemos Andalucía, Alejandra Durán, en una manifestación junto a la candidata de Podemos para el 29N, Irene Montero. - PODEMOS ANDALUCÍA

SEVILLA 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

Podemos Andalucía ha anunciado este lunes que presentará una moción en los ayuntamientos de la comunidad donde tiene representación para "respaldar institucionalmente" las reivindicaciones de la huelga general convocada para el próximo 11 de noviembre.

La portavoz de Podemos Andalucía, Alejandra Durán, ha defendido que "no podemos aceptar ni normalizar que trabajar ya no sea suficiente para vivir dignamente". Ha señalado que la huelga responde a una situación que "atraviesa la vida de miles de familias, marcada por salarios que no llegan, alquileres imposibles, una cesta de la compra cada vez más cara y jóvenes que no pueden construir su proyecto de vida".

Según ha indicado la formación en una nota, la exposición de motivos recoge que los hogares españoles "destinan de media 1.173 euros mensuales a gastos de vivienda, alimentación y suministros". "Esto supone cerca del 50 % de los ingresos en los hogares medios y hasta el 90 % en los de rentas bajas", ha añadido.

Durán ha subrayado que los ayuntamientos "no pueden permanecer al margen de una realidad que condiciona la vida de sus vecinos". "Aunque muchas soluciones dependen de otras administraciones, los municipios tienen capacidad para actuar, impulsar iniciativas y, sobre todo, para exigir respuestas", ha subrayado.

La moción pide al Gobierno de España y a la Junta de Andalucía a "garantizar el acceso a una vivienda digna y asequible, reforzar la vivienda pública y de alquiler asequible, combatir la especulación inmobiliaria y proteger a las familias en riesgo de perder su hogar".

En esta línea, reclama a las administraciones competentes a "recuperar el poder adquisitivo de las familias, mejorar los salarios, reducir la precariedad y garantizar condiciones de trabajo dignas y compatibles con la conciliación".

En paralelo, exige a los ayuntamientos que "se comprometan a estudiar y reforzar, dentro de sus competencias y posibilidades presupuestarias, las medidas municipales para ampliar la oferta de vivienda asequible, facilitar el acceso de la juventud y las familias vulnerables, y mejorar la atención social a los hogares con dificultades".

"Esta moción no trata solamente de respaldar una convocatoria sindical, trata de defender derechos y de poner en el centro las condiciones de vida de la mayoría social", ha afirmado la portavoz. Durán ha defendido que "la vivienda es un derecho, no un negocio" y que hay que "poner límites a la especulación".

"El 11 de noviembre hay motivos para salir a defender nuestros derechos, porque queremos vivir, no sobrevivir", ha concluido.