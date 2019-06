Podemos Andalucía reclama un debate interno estatal sobre "qué ha pasado" antes que centrarse "en nombres"

Publicado 03/06/2019 12:38:38 CET

SEVILLA, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

Podemos Andalucía ha defendido este lunes que el partido a nivel estatal debe desarrollar "un debate que ya está abierto" a nivel interno sobre "lo que ha pasado" en el último ciclo político con varias citas con las urnas, antes que centrarse en los "nombres" o "personas" que deberían liderar el proyecto del partido.

Así lo ha manifestado en una rueda de prensa en Sevilla el responsable de la Secretaría Política y de Comunicación de Podemos Andalucía, Pablo Pérez Ganfornina, a preguntas de los periodistas sobre el artículo que ha publicado en 'eldiario.es' el ex secretario general de Podemos en la Comunidad de Madrid, Ramón Espinar, quien ha pedido la celebración de una Asamblea Ciudadana --el máximo órgano de decisión del partido-- de manera urgente para afrontar el futuro del partido morado, y en el que asevera que "Podemos tiene futuro, pero los (Pablo) Iglesias-(Irene) Montero no".

Pérez Ganfornina ha calificado de "respetable" la opinión de Espinar y ha indicado que "desde Andalucía tenemos muy claro que hay que abrir un debate" que "ya está abierto", y ha reivindicado que en Podemos Andalucía fueron "los primeros en decir que había que debatir sobre los resultados en este ciclo político", y ello asumiendo la "responsabilidad" de haber sido la organización 'morada' que ha tenido "los mejores resultados en todo el Estado en todo el ciclo político".

En esa línea, para Pérez Ganfornina, los "hechos" y los "resultados" evidencian que "hay que consolidar el espacio de la unidad en Andalucía", porque es "el territorio que mejor aguanta el ciclo electoral, donde mejor resultados hay", lo que significa que "las cosas se han hecho mejor", según ha manifestado.

Ha insistido en que, para Podemos Andalucía, "la prioridad ahora no está en los nombres, en las personas, sino en las tareas", y ha explicado que "esta semana en el Consejo Ciudadano estatal volveremos a insistir en la misma idea" de que "es necesario repensarnos con mucha seriedad y responsabilidad", porque "es lo que toca", de forma que "no toca poner el foco en si Pablo Iglesias da un paso atrás o adelante o al lado".

"Nosotros estamos en un debate sobre lo que ha pasado" para sacar "conclusiones" y "mirar lo que se ha hecho y corregir", de forma que "toca debatir tranquilamente primero sobre la política, sobre cuáles son las tareas, prioridades, y después sobre quiénes ocupan los puestos", según ha continuado el representante de Podemos Andalucía, quien ha agregado que "cuando se tenga ese debate sincero, honesto, cuidándonos, entonces podremos poner en el centro las personas que mejor pueden desarrollar la tarea que tenemos como proyecto político en los próximos años".

"CON LAS CONSECUENCIAS QUE TENGA QUE TENER" EL DEBATE

Ha defendido que "la vida orgánica de una organización debe ser amplia" y "hay que escuchar a la militancia" y "darle la palabra", algo que lo que "nos hemos enorgullecido" en Podemos, según ha continuado, al tiempo que ha opinado que es "mejor" ordenar el debate "dentro" del partido antes que tenerlo "desde los medios de comunicación".

También ha querido dejar claro que desde la dirección de Podemos Andalucía no están planteando "cortar cabezas, sino debatir y que eso dé las consecuencias que tenga que tener" y "que se asuman las responsabilidades que se tengan que tener", pero "lo primero es el debate político", porque, "si no, lo que hacemos es repetir la cultura de la competición" en la que "no queremos caer", según ha abundado.

AUTONOMÍA DE LOS TERRITORIOS

Por otro lado, desde Podemos Andalucía, según Pérez Ganfornina, se reafirman "en una política que intente darle descentralización a los territorios" para que éstos "tengan cada vez más autonomía", así como que el partido mantenga su independencia respecto al PSOE y sirva de "dique de contención a las derechas", porque "la coherencia al final paga", y "un día decir una cosa, y otro otra, tiene un coste", según ha manifestado.

También ha opinado que "las decisiones, cuando están más cerca del territorio, de la gente que vive en el territorio, nos equivocamos menos", mientras que "cuando se toman lejos de donde vive la gente, entonces nos equivocamos más", algo que "no es nuevo" que lo digan desde Podemos Andalucía, "lo que pasa es que ahora lo decimos con la fortaleza de haber acertado más, de tener los mejores resultados", según ha indicado.

Pérez Ganfornina cree que "el camino de Podemos, de las fuerzas del cambio a nivel estatal, debe ser el de una realidad que se confedere con los territorios", de forma que "deje de pesar tanto Madrid y más las comunidades autónomas", y desde Andalucía piden tener "la autonomía suficiente --financiera, organizativa, política-- que necesitamos para desarrollar nuestro proyecto".

A preguntas de los periodistas, ha indicado que no cree que desde la dirección nacional de Podemos "no escuchen" las reivindicaciones de Podemos Andalucía, pero sí que "no lo comparten", algo que ve "legítimo", al igual que pueden pensar que "lo mejor es entrar en gobiernos con el PSOE", cuando esa "no es la posición" de la organización andaluza del partido morado.

Al respecto, ha recordado el caso de Podemos en Castilla-La Mancha, donde el partido se integró en el Gobierno regional del socialista Emiliano García-Page y ha acabado "desapareciendo del Parlamento" de dicha comunidad tras las últimas elecciones, algo que, a su juicio, "da la razón" a los planteamientos del partido morado en Andalucía.