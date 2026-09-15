Podemos Andalucía reclama a la Junta al inicio de curso una "reducción de ratios" y "frenar la privatización" de FP

Alejandra Durán, portavoz de Podemos Andalucía. - PODEMOS ANDALUCÍA

SEVILLA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

Podemos Andalucía ha realizado una serie de reclamaciones dirigidas al Gobierno andaluz coincidiendo con el inicio del curso escolar para el alumnado de Educación Secundaria Obligatoria (ESO), Bachillerato y Formación Profesional (FP), entre los que ha destacado una "reducción de ratios" y "frenar la privatización" de la FP.

Así lo ha trasladado Podemos en un comunicado difundido este martes, 15 de septiembre, en el que subraya que el curso escolar arranca en Andalucía en dichos niveles educativos "en un contexto marcado por un descenso del número de estudiantes respecto al año anterior".

La portavoz de Podemos Andalucía, Alejandra Durán, ha sostenido que este dato "debería obligar" al Gobierno de Juanma Moreno (PP-A) a "replantear sus prioridades educativas", así como que "la caída demográfica en las aulas representa una oportunidad histórica para reducir las ratios por clase, reforzar las plantillas docentes y mejorar la atención a la diversidad del alumnado".

Sin embargo, la representante de Podemos ha acusado al Ejecutivo autonómico de "optar por la dirección contraria", la de "adelgazar lo público" y "ceder cada vez más terreno al negocio educativo privado".

Alejandra Durán ha advertido además de que este inicio de curso "vuelve a arrastrar dificultades ya conocidas en numerosos centros", como "falta de personal, deficiencias en la atención a las necesidades educativas, incidencias en el transporte escolar y problemas de climatización en las aulas".

La portavoz de Podemos ha criticado que la consejera de Educación, María del Carmen Castillo, "apueste por grandes anuncios y grandes titulares en lugar de atender las necesidades reales de la comunidad educativa".

Para Alejandra Durán, familias, alumnado y personal docente y no docente "necesitan, desde el primer día de curso, una plantilla suficiente de profesores, orientadores y especialistas en los centros".

Además, y respecto a la Formación Profesional, la portavoz de Podemos se ha hecho eco de los datos difundidos por el sindicato CSIF que reflejan "un incremento del 1.243% de la formación privada no concertada en Andalucía durante los últimos años, pasando a representar del 3% al 22,2% de la oferta", una cifra que Alejandra Durán califica de "muy preocupante".

La representante de Podemos defiende la necesidad de "ampliar la oferta de FP", pero rechaza que ese crecimiento "se traduzca en una expansión del negocio privado". Denuncia además que, "en la actualidad, hay familias que deben pagar miles de euros para que sus hijos cursen un ciclo formativo, mientras la red pública no llega a todos los municipios ni cubre todas las especialidades".

Para la portavoz del partido 'morado', "ningún estudiante debería quedar fuera del sistema educativo por no poder asumir ese coste".

RECLAMACIONES DE PODEMOS A LA JUNTA

Así las cosas, Podemos Andalucía ha sintetizado en un decálogo las "exigencias" que traslada a la Junta para el nuevo curso, comenzando por las reclamaciones de "reducir las ratios aprovechando el descenso demográfico; mantener y reforzar las líneas y unidades públicas con demanda; garantizar la cobertura de vacantes y sustituciones desde el primer día; incrementar los recursos para atención a la diversidad y orientación educativa", y "acelerar la climatización y mejora de las infraestructuras de los centros".

Junto a ellas, otras exigencias dirigidas a la Junta son las de "garantizar un transporte escolar público suficiente y de calidad; apostar por una FP pública, accesible y territorialmente equilibrada; publicar con transparencia la evolución de las plazas de FP públicas, concertadas y privadas; reforzar los programas contra el acoso escolar, abandono escolar y las desigualdades educativas", y "utilizar el descenso demográfico para mejorar la educación pública y no para reducir su presencia".

"Si hay menos niños y niñas, no queremos menos escuelas públicas, queremos mejores aulas. Si hay que ampliar la FP, queremos más Formación Profesional pública", ha sostenido Alejandra Durán antes de concluir que este curso debe suponer "un punto de inflexión" frente a lo que considera una "deriva" del Gobierno autonómico del PP en materia de educación pública, y el descenso demográfico en las aulas debe utilizarse "para fortalecer la escuela pública y no para debilitarla".