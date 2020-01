Podemos afea que el PSOE-A se sume a las protestas por la sanidad tras "haberla llevado a la quiebra"

Actualizado 27/01/2020 13:07:24 CET

SEVILLA, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

Podemos Andalucía ha celebrado la movilización que este domingo llevó a las calles de la comunidad a miles de personas en defensa de la sanidad pública, si bien ha criticado la "desvergüenza" que, a su juicio, ha tenido el PSOE-A al sumarse a las mismas porque las políticas que aplicó desde el Ejecutivo autonómico en la última legislatura "son las que están llevado a la quiebra" a este servicio público.

"Los andaluces no aplauden la gestión ni de la anterior ni de esta legislatura", ha sostenido en rueda de prensa el responsable de la Secretaría Política y de Comunicación de la formación morada, Pablo Pérez Ganfornina, que asegura que el modelo sanitario que está aplicando el Gobierno del PP-A y Ciudadanos (Cs) "es continuidad del que puso en marcha el anterior gobierno de Susana Díaz".

Ha explicado que ayer volvieron a salir a la calle "contra un modelo de gestión que recorta, que es ineficaz, neoliberal y que privatiza", de modo que ha aplaudido que la ciudadanía andaluza "se levante en pie de guerra contra un modelo sanitario que es continuidad del anterior gobierno del PSOE-A, pero en el que no hace más que profundizar la derecha".

Entre otros ejemplos, Pérez Ganfornina ha avisado de que hoy "hay más tiempo de espera para someterse a una intervención quirúrgica, para ser atendido en las consultas externas o para pruebas diagnósticas" y, además, "hay unas condiciones laborales cada vez más precarias de los profesionales".

"Tenemos un gobierno derechas que continúa con una demolición controlada de los servicios públicos, por eso hay que movilizarse", ha sostenido el portavoz de Podemos, que ha considerado que es una "vergüenza" que el PSOE-A se sume ahora a estas movilizaciones y también la actitud que mantiene porque "parece que los profesionales aplaudían el anterior modelo pero en realidad la gestión sanitaria se quebró con el PSOE-A, lo que incluso dio lugar a que los socialistas perdieran la Junta".

Con todo, ha apostado por un modelo sanitario "transparente, democrático, que huya de los criterios de rentabilidad de la privada porque no se puede gestionar la sanidad como si fuera un negocio, hace falta una financiación suficiente que sea al menos un 7% del PIB, y que el servicio esté en mano de los profesionales y no de politicuhcos que no saben gestionarla".

De otro lado, también se ha pronunciado Pérez Ganfornina sobre la comisión que ha puesto en marcha la Junta para hacer un seguimiento de la posible afección en Andalucía del coronavirus y ha dicho que esperan que funcione, que el Gobierno "se ponga las pilas" y que no vuelva a ocurrir lo que pasó con la crisis de la listeriosis del pasado verano. "Ya hay ruido en la gestión, parece que puede haber alguna dimisión en las próximas horas por parte del equipo del SAS que no está de acuerdo con cómo hace el gobierno las cosas", ha avisado.