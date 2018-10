Podemos, convencido de que a Díaz "le pesa la corrupción" al decidir sobre las elecciones, critica el "show" PSOE-A-Cs

Publicado 03/09/2018 12:11:20 CET

SEVILLA, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

Podemos Andalucía ha advertido este lunes de que a la presidenta de la Junta, Susana Díaz, "le pesa la corrupción" a la hora de tomar una decisión en cuanto a un posible adelanto electoral en Andalucía, por la sentencia del juicio del caso de los ERE, a la par que ha rechazado el "show" que están escenificando el PSOE-A y Ciudadanos (Cs) ya que, a su juicio, la jefa del Ejecutivo andaluz convocará los comicios "cuando mejor le venga".

En rueda de prensa, el secretario de Comunicación del partido morado, Pablo Pérez Ganfornina, ha manifestado que "por mucho que Susana Díaz quiera hacer gestos y decir que el adelanto es algo que está en la cabeza de la oposición, los andaluces necesitan claridad y en Podemos tenemos claro que la presidenta va a convocar cuando mejor le venga al PSOE-A".

En este sentido, ha considerado que Susana Díaz "tiene un ojo puesto en qué pasa con el juicio de los ERE" pues, en su opinión, "la corrupción le pesa a la hora de tomar una decisión respecto a las elecciones autonómicas".

Asimismo, Pérez Ganfornina ha criticado que el PSOE-A y Cs "ahora aparecen como si estuvieran peleados cuando llevan tres años poniéndose de acuerdo", de modo que a los de Juan Marín ha afeado sus exigencias ahora cuando "llevan tres años blanqueado las políticas del PSOE-A". Así, ha lamentado que ahora urjan la supresión de los aforamientos pero que durante la legislatura no hayan apoyado medidas de Podemos que perseguían terminar con los privilegios políticos en "amplio sentido" como regular las dietas o terminar con las ayudas al alquiler de los altos cargos.

"El problema de Cs es que se presenta a estas elecciones y su currículum se escribe con una línea", ha apostillado el dirigente andaluz del partido morado, que también ha censurado que Inés Arrimadas visite Andalucía e intente enseñar a los andaluces "a pescar", de ahí que le haya replicado: "No juegue con el futuro de los andaluces, no escenifiquen algo que no es verdad". Es más, Pérez Ganfornina ha avisado de que la dirigente de Cs "no conoce los problemas de Andalucía y no conoce qué ha hecho Cs este año en esta comunidad autónoma porque si lo supiera no diría lo que dice".

Con todo, ha rechazado el "show" que están protagonizando, a su entender, el PSOE-A y Cs, cuando ha insistido en que las elecciones autonómicas las convocará Susana Dúaz "cuando más le convenga, como ha hecho siempre".

Asimismo, en el arranque de este curso político, Pérez Ganfornina también se ha referido al PP para criticar que el presidente nacional, Pablo Casado, haya apostado por derogar la Ley de Memoria Histórica porque la considera "sectaria" y haya avanzado que quiere impulsar en su lugar una Ley de la Concordia. "Vergüenza" ha dicho que le debería dar hacer tal planteamiento, que considera un "insulto" y demuestra que es "la derecha de siempre, por eso nunca va a gobernar en Andalucía".

RUTA POR ANDALUCÍA

Frente a unos y otros, el dirigente de Podemos Andalucía ha explicado que 'Adelante Andalucía', marca electoral bajo la que concurrirán de forma conjunta a las próximas elecciones andaluzas Podemos Andalucía, IULV-CA y otros actores políticos de la comunidad autónoma, se presenta "con toda la fuerza y necesidad de construir un dique a las derechas y una alternativa al susanismo: ya está bien de mentiras, el resumen de Susana Díaz en esta legislatura es corrupción, privatización y recortes", mientras ha dicho que será recordada en esta legislatura por "su intento fallido de echar a Pedro Sánchez" de la Secretaría General del PSOE.

Con este objetivo, 'Adelante Andalucía' comienza el miércoles una ruta por toda la comunidad, liderada por sus dos portavoces, los coordinadores generales andaluces de Podemos e IU, Teresa Rodríguez y Antonio Maíllo, "para que todos los andaluces que están cansados de Susana Díaz y que no quieren que su desencanto pase por un gobierno de derechas se sumen a este proyecto ilusionante".