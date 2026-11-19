El candidato número dos de Podemos por Córdoba al Congreso, Moisés Antequera. - PODEMOS

CÓRDOBA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

Podemos Córdoba defiende que "los derechos de las personas Lgtbiqa+ deben seguir avanzando y contar con garantías reales, independientemente de quién gobierne", pues "no basta con reconocer derechos sobre el papel, sino que es necesario desarrollar políticas públicas que combatan la discriminación, protejan la diversidad y garanticen la igualdad efectiva en todos los ámbitos de la sociedad".

Según ha informado la formación morada en una nota, así lo ha señalado el candidato número dos de Podemos por Córdoba al Congreso de los Diputados de cara al 29N, Moisés Antequera, quien ha abogado por "establecer un cupo laboral para personas trans en el empleo público, con el objetivo de combatir sus dificultades de acceso al mercado laboral y avanzar en su inclusión sociolaboral".

También plantean desde Podemos "incorporar la opción de género no binario en los formularios y documentos oficiales, garantizando el reconocimiento institucional y jurídico de todas las identidades", considerando también necesario "reforzar la protección frente a la Lgtbifobia mediante la mejora del servicio 028 de atención a las víctimas, incorporando atención psicológica y alternativas habitacionales para quienes sufran violencia en el entorno familiar o en sus relaciones afectivas".

El programa de Podemos contempla, además, "el reconocimiento legal de la violencia intragénero, con medidas de acompañamiento, asesoramiento jurídico y atención psicológica a las víctimas; la creación de residencias para mayores Lgtbiqa+ y el reconocimiento y protección de la diversidad familiar, incluyendo el apoyo a la adopción por parte de familias Lgtbiqa+".