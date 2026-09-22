Podemos Córdoba ratifica su continuidad en Hacemos Córdoba para las municipales de 2027

Archivo - El edil de Hacemos Córdoba y miembro de Podemos, Iván Fernández. - PODEMOS - Archivo

CÓRDOBA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

Podemos Córdoba ha aprobado en asamblea "continuar formando parte de la coalición Hacemos Córdoba", que cuenta con cuatro ediles en el Ayuntamiento de capital cordobesa, reafirmando así la formación morada su "compromiso con el espacio y con la construcción de una alternativa progresista" para la ciudad de Córdoba, de cara a las elecciones municipales de 2027.

Además, según ha asegurado Podemos en una nota, esta decisión "no responde a electoralismo, sino que supone continuar con la construcción colectiva que se inició en 2023" junto a otras fuerzas de izquierdas de la ciudad de Córdoba.

En este sentido, la formación morada apuesta por "dar un paso más" y seguir ampliando el espacio político, "sumando a más personas, colectivos y sensibilidades progresistas a un proyecto común que permita avanzar hacia una ciudad más justa, con servicios públicos de calidad y barrios atendidos".

Por otra parte, la organización ha recalcado que "es el momento de continuar fortaleciendo Hacemos Córdoba desde la pluralidad, el diálogo y la participación", así como de "seguir incorporando nuevas voces" al proyecto y afrontar las próximas elecciones municipales desde un espacio "cada vez más amplio y más cohesionado".

Con esta decisión, Podemos Córdoba reafirma su "apuesta por la unidad y por seguir trabajando desde Hacemos Córdoba para construir una mayoría social" que permita "cambiar el rumbo de la ciudad en 2027 y desalojar" al actual alcalde, José María Bellido (PP), "y a sus políticas" del Ayuntamiento de Córdoba.