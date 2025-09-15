Podemos critica el "bloqueo" a la participación ciudadana en la reforma de la Avenida de Cervantes en Granada

GRANADA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz municipal de Podemos en Granada, Salvador Soler, ha calificado de "grave error" una resolución del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos sobre la licitación por el Ayuntamiento de la reforma de la Avenida de Cervantes, al entender que "bloquea la participación ciudadana en beneficio de empresas".

En un comunicado de prensa, el portavoz municipal de la formación morada se ha mostrado "indignado, al igual que el vecindario de la Avenida Cervantes", con la resolución dictada contra el recurso de Podemos que pedía paralizar las obras por razones de salud pública y ambiental y "graves irregularidades procedimentales", que "además obstaculizan la participación ciudadana."

Soler ha afirmado que la resolución de inadmisión no ha actuado "con independencia real", sino como "escudo de la Administración municipal" y supone "un grave retroceso en la participación ciudadana y el control democrático de la contratación pública", en contra de lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley de Contratos del Sector Público.

El tribunal, según Soler, "inadmite el recurso atentando contra la participación de la ciudadanía y el control democrático de la contratación pública" al afirmar, que un partido político "no está legitimado para defender intereses colectivos, escudándose en tecnicismos formalistas para eludir el consistente fondo jurídico planteado".

La resolución, en opinión de Soler, contradice la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, del Supremo y del de Justicia de la Unión Europea, que "defienden una visión amplia del interés legítimo y la participación en la contratación pública".

En su opinión, añade gravedad al hecho de que el tribunal municipal se apoya "en un dato confuso del presupuesto de obra, cuando la propia licitación que se pública por el gobierno municipal la fija en 3.401.833,51 euros, sin explicar los conceptos que la integran de manera clara y didáctica".

"Este juego de números genera confusión en la ciudadanía y da la impresión de que se manipulan las cifras, convirtiendo el recurso especial en un mecanismo casi exclusivo de las empresas", han añadido desde Podemos, formación en la que consideran que la reforma de la Avenida de Cervantes afecta a cuestiones esenciales, como la salud de las personas, por los riesgos derivados del amianto en las canalizaciones, el medio ambiente por la tala de arbolado, y la seguridad vial y escolar.