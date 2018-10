Podemos critica que Junta aluda a la complejidad de la reforma para "hurtar al Parlamento" el debate sobre aforamientos

Publicado 19/09/2018 12:41:48 CET

SEVILLA, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz adjunta del grupo parlamentario Podemos Andalucía, Esperanza Gómez, ha criticado este miércoles que el Gobierno andaluz aluda a la complejidad que puede entrañar una reforma para eliminar aforamientos en la comunidad autónoma como posible justificación para "hurtar al Parlamento" el debate sobre esta cuestión, que el partido morado entiende "interesante" cuanto menos.

Así lo ha manifestado Esperanza Gómez en una rueda de prensa en el Parlamento en la que ha querido replicar al portavoz del Gobierno andaluz, Juan Carlos Blanco, quien este pasado martes saludó la intención del Ejecutivo nacional que preside Pedro Sánchez de promover una reforma de la Constitución para reducir el número de aforamientos en España, pero puntualizó que ese proceso es "más complicado" abordarlo desde la comunidad autónoma, sobre todo, en los últimos meses de la legislatura.

La representante de Podemos ha lamentado que, por parte del portavoz de la Junta, una reforma sobre los aforamientos en Andalucía se presentó "prácticamente como algo imposible de hacer".

Gómez ha admitido que "es verdad" que dicha cuestión requeriría "una reforma del Estatuto" de Autonomía, por lo que su tramitación y aprobación tendría que pasar también por las Cortes Generales, así como que es verdad que el Estatuto andaluz "exige" la convocatoria de un referéndum "como garantía de que todas las reformas estatutarias pasan por el trámite de la aprobación ciudadana", pero ha aseverado que "utilizar eso para no abrir el debate" de los aforamientos "nos parece muy tramposo".

En esa línea, y tras apuntar también que "los aforamientos en el caso andaluz están sobre la mesa como excusa que ha puesto Ciudadanos para romper relaciones con el Gobierno" andaluz, la representante de Podemos ha insistido en opinar que, "sea como sea, se puede hablar" de ello, y "lo difícil o lo fácil que sean las reformas es algo que no nos debe limitar a la hora de poder hablar de un tema que está de actualidad y, además, le preocupa a la ciudadanía".

"El hecho de que un procedimiento de reforma no sea algo muy rápido no es excusa para hurtar al Parlamento de un debate que nos parece interesante", ha abundado Esperanza Gómez, quien comparte la idea de que es un debate que hay que afrontar "de manera sosegada, pausada", y teniendo claro "de qué hablamos", de qué aforamientos se quieren reducir, pero que ha incidido en que "una cosa es que el procedimiento tenga su complejidad técnica y otra cosa es que sea imposible y se esté vendiendo como algo dificilísimo". "Si así fuera, no se podría reforma nunca el Estatuto", ha comentado la portavoz de Podemos para concluir.