Podemos escenifica que irá de la mano de Alianza Verde en andaluzas: "Queremos ser ese espacio de izquierda valiente"

El candidato de Podemos Andalucía, Juan Antonio Delgado, este martes en la presentación de la marca electoral Podemos-Alianza Verde para las elecciones andaluzas. - PODEMOS ANDALUCÍA

SEVILLA 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Podemos Andalucía a la Presidencia de la Junta, Juan Antonio Delgado, ha escenificado este martes en Sevilla que será Alianza Verde la fuerza con la que sumará esfuerzos para las elecciones al Parlamento de Andalucía previstas este año y confirma así que Podemos se desmarca de repetir como integrante de la coalición Por Andalucía, que conformaron para las andaluzas de 2022 y que aún sigue vigente como grupo del Parlamento de Andalucía, donde Podemos se sienta junto a Izquierda Unida Andalucía y Movimiento Sumar Andalucía.

Se repetirá en Andalucía esta fórmula, Podemos-Alianza Verde, que ha sido la marca electoral bajo la cual ha comparecido Podemos en las elecciones a Cortes de Aragón de 8 de febrero y las que este domingo, día 15, se celebrarán a las Cortes de Castilla y León.

En rueda de prensa en su sede regional, Delgado ha sostenido que "Andalucía necesita una izquierda valiente y queremos representar ese espacio".

El también diputado autonómico del Grupo Por Andalucía ha estado arropado en este acto por figuras políticas relevantes de su formación, como la excoordinadora de Podemos Andalucía y diputada en el Congreso, Martina Velarde, el portavoz del Grupo Con Málaga en el Ayuntamiento de Málaga, Nico Sguiglia, o el dirigente sindical Diego Cañamero.

Delgado ha presentado la precampaña de la coalición Podemos Andalucía y Alianza Verde para esas próximas elecciones autonómicas, acto público donde ha estado acompañado por la coordinadora de Alianza Verde, Carmen Molina, según una nota de Podemos Andalucía.

Ha confirmado el también diputado autonómico del Grupo Por Andalucía que será el cabeza de lista de esta coalición tras haber ganado unas primarias que contó con la participación de más de 3.000 personas y ha expresado un sentimiento de "orgullo y responsabilidad", además ha destacado que afronta este reto "con valentía".

"Andalucía nos necesita más que nunca", ha asegurado el diputado en su comparecencia de prensa tras radiografiar un escenario en el que la ultraderecha, los discursos de odio y la violencia han opacado todos los espacios, al tiempo que ha avanzado una elaboración "participativa" del futuro programa electoral, donde ha situado como temas troncales la vivienda, sanidad, educación, empleo, juventud, medio rural, medioambiente o feminismo.

Juan Antonio Delgado ha situado la honestidad como otro de los puntos importantes del proyecto y ha reivindicado que "Podemos es un partido que no tiene ni una sola condena por casos de corrupción", además de que "no solo somos una izquierda valiente y honesta" para añadir que "somos de fiar".

"Estamos trabajando para construir un programa electoral con transformaciones profundas", ha sostenido el candidato de Podemos y Alianza Verde durante la comparecencia, quien ha apuntado algunas ideas generales sobre temas como vivienda, ámbito donde ha indicado que "queremos bajar los alquileres hasta un 50% por ley en las zonas tensionadas".

El candidato ha sido tajante ante la especulación y viviendas turísticas: "vamos a prohibir la especulación de la vivienda y no vamos a consentir ni una vivienda turística más, mientras haya gente que no puede pagar su casa".

"BLINDAR LA SANIDAD PÚBLICA POR LEY"

"Proponemos blindar la sanidad pública por ley y revertir los contratos con la sanidad privada", ha avanzado Delgado ante la "privatización del PP de Moreno Bonilla", mientras se ha propuesto un "plan de choque" para la contratación "digna" del personal sanitario. En materia educativa, Delgado ha confirmado que "Andalucía merece una educación pública de calidad".

Así se ha indicado una serie de medidas de "fortalecimiento" que van desde "un plan de contratación para bajar la ratio" hasta "duplicar las plazas de FP", pasando por "comedores escolares de gestión pública".

"Si nuestros votos son decisivos, vamos a impulsar un plan de reindustrialización y un plan de choque contra la precariedad laboral", ha apuntado Delgado para hablar de empleo.

Podemos Andalucía y Alianza Verde han destacado que "nuestros jóvenes tienen que estar en el centro de este proyecto". Feminismo, medio rural y medioambiente han sido otros de los pilares básicos para esta coalición. Carmen Molina ha indicado que "Andalucía debe liderar una transición ecológica desde la apuesta por las energía renovables".

La coordinadora de Alianza Verde ha apostado por "duplicar la inversión en espacios naturales protegidos, transporte público gratuito o un plan de reforestación y refugios climáticos a nivel andaluz es clave".

Delgado ha expresado que "somos la izquierda que no se arrodilla ante los poderosos" y ha subrayado que "aquí estoy para dejarme la piel por defender a la gente, los derechos, lo público y las libertades".

"Voy a darlo todo por defender a Andalucía", ha proclamado Delgado, quien ha lanzado un llamamiento a "toda la gente valiente de Andalucía" para "apoyar a Podemos Andalucía y Alianza Verde".